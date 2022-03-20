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越南洋蔥進口變多遭疑中國大陸洗產地 農委會：要查證

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
洋蔥示意圖。本報資料照片／記者陳玫伶攝影
洋蔥示意圖。本報資料照片／記者陳玫伶攝影

去年越南洋蔥進口量變多，遭質疑是中國洋蔥「洗產地」進入台灣，農委會表示，過去沒有類似案例，也不能隨便誣賴人家，將透過駐越南代表處搜集越南洋蔥樣本，查證是否有「洗產地」事宜。

農業網紅「Lin bay好油」今天在臉書發文稱，最近有人向他爆料，指現在是國產洋蔥盛產期，但有大量越南洋蔥疑似是中國洋蔥洗產地進來，甚至有一天進口1300多噸的情況。

「Lin bay好油」說，他也沒辦法確認是不是洗產地，自己也不是主管機關有調查能力，但越南洋蔥是否有足夠量可以輸出到台灣？以往民進黨在野時會質疑越南洋蔥洗產地，以前光有8噸進來就狂電執政黨了，現在一天有1300多噸進來，也沒有人會講話。

農委會統計，我國去年生鮮冷藏洋蔥進口最大量前三名為紐西蘭1.5萬公噸、美國1.1萬公噸、南韓9760公噸，第四是澳洲8945公噸、越南8452公噸；而洋蔥是我國禁止中國大陸農產品進口的830項之一，因此無法進口中國大陸洋蔥。

農委會表示，過去沒有發生過洋蔥洗產地的案例，今年從越南進口比較多，台灣是民主國家，不會透過臉書爆料就判定是否為洗產地，因此會再查證、不能誣賴人家，會請我國駐越南代表處搜集越南洋蔥的樣本，再跟目前市面上的洋蔥做比對。

洋蔥 越南 農委會

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