全球幸福指數排名 台灣位居東亞第一

3月20日為國際幸福日，根據聯合國發布的2022年全球幸福指數排行榜，芬蘭連續5年蟬聯冠軍，丹麥、冰島、瑞士、荷蘭分佔第2名至到第5名，台灣則排名第26名，位居東亞第一。

在146個國家地區中，以色列排第9、美國排第16、英國排第17、俄羅斯排第80、烏克蘭排第98；正值嚴重經濟崩潰的黎巴嫩及辛巴威、塔利班再度執政的阿富汗則依序敬陪末座。細看亞洲的部分，除了位列榜首的台灣外，新加坡排第27、日本排第54、南韓排第59、中國排第72、香港排第81。

整體來說，疫情加劇失業及健康狀況不佳的福利成本，但同時捐贈、志願服務和幫助陌生人3項利社會指標反而相較過往逆勢增長。國際幸福報告結合蓋洛普世界調查，計算因素包含國民GDP水準、預期壽命、生活自由、社會援助等，而今年為發布報告的10週年，其完成於俄烏戰爭爆發前，特別針對各國因應疫情的表現做回顧及展望。