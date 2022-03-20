快訊

北市再興社區女兒牆崩落 初勘認定「長期漏水」致鋼筋鏽蝕

澤倫斯基簽署總統令 26日起延長「戰時狀態」30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球幸福指數排名 台灣位居東亞第一

聯合新聞網 / 綜合報導
在聯合國發布的2022年全球幸福指數排行榜中，台灣排名第26名，為東亞冠軍。圖片來源／ingimage
在聯合國發布的2022年全球幸福指數排行榜中，台灣排名第26名，為東亞冠軍。圖片來源／ingimage

3月20日為國際幸福日，根據聯合國發布的2022年全球幸福指數排行榜，芬蘭連續5年蟬聯冠軍，丹麥、冰島、瑞士、荷蘭分佔第2名至到第5名，台灣則排名第26名，位居東亞第一。

在146個國家地區中，以色列排第9、美國排第16、英國排第17、俄羅斯排第80、烏克蘭排第98；正值嚴重經濟崩潰的黎巴嫩及辛巴威、塔利班再度執政的阿富汗則依序敬陪末座。細看亞洲的部分，除了位列榜首的台灣外，新加坡排第27、日本排第54、南韓排第59、中國排第72、香港排第81。

整體來說，疫情加劇失業及健康狀況不佳的福利成本，但同時捐贈、志願服務和幫助陌生人3項利社會指標反而相較過往逆勢增長。國際幸福報告結合蓋洛普世界調查，計算因素包含國民GDP水準、預期壽命、生活自由、社會援助等，而今年為發布報告的10週年，其完成於俄烏戰爭爆發前，特別針對各國因應疫情的表現做回顧及展望。

疫情 聯合國

延伸閱讀

平均工作年資短 他建議護理系求學期間培養第二專長

租屋規定室內禁菸 他到戶外抽被要求搬離怒「抽菸像犯人？」

他徵人去前女友婚禮鬧場 「翻1桌給1萬，被毆打另記補貼」

他見4石塊圍住一正方體不解有何用 網打趣：可傳送人回高雄

相關新聞

農地工廠納管大限明最後一天 環團籲列優先名單斷水電

明天為農地違章工廠申請納管「大限」，經濟部統計仍有八千家未申請，行政院長蘇貞昌日前稱納管期限一到「不會馬上斷水斷電」引發...

心痛「農地工廠毀了村莊」 不敢具名檢舉怕遭報復

工輔法通過兩年，檢舉新增建農地違章工廠依然困難重重，目前最方便方法是首長信箱或市民專線，但多數皆要求留下真實姓名及電話，...

農地工廠漏洞 環團：新舊廠「混水摸魚」共同申請納管

農地違章工廠樣態多，不少廠商刻意鑽漏洞，環團在北中南都發現農地長出「集合式工廠」，倉儲跟工廠電表混在一起難以斷電，成為第...

越南洋蔥進口變多遭疑中國大陸洗產地 農委會：要查證

去年越南洋蔥進口量變多，遭質疑是中國洋蔥「洗產地」進入台灣，農委會表示，過去沒有類似案例，也不能隨便誣賴人家，將透過駐越...

全球幸福指數排名 台灣位居東亞第一

3月20日為國際幸福日，根據聯合國發布的2022年全球幸福指數排行榜，芬蘭連續5年蟬聯冠軍，丹麥、冰島、瑞士、荷蘭分佔第2名至到第5名，台灣則排名第26名，位居東亞第一。

一張圖看天氣！冬衣先別收 這天鋒面接近又要變涼冷

中央氣象局表示，今天是「春分」，明天開始白天將逐漸比黑夜長，時序到了春天，不過3、4月偶爾還是有「比較涼」的空氣影響，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。