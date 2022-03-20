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一張圖看天氣！冬衣先別收 這天鋒面接近又要變涼冷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，3、4月偶爾還是有「比較涼」的空氣，建議冬衣可以收一些，但輕薄上衣、外套可以拿出來早晚穿著，應付未來一周溫度變化快速的天氣型態。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
中央氣象局表示，3、4月偶爾還是有「比較涼」的空氣，建議冬衣可以收一些，但輕薄上衣、外套可以拿出來早晚穿著，應付未來一周溫度變化快速的天氣型態。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

中央氣象局表示，今天是「春分」，明天開始白天將逐漸比黑夜長，時序到了春天，不過3、4月偶爾還是有「比較涼」的空氣影響，只是不會像冬天涼冷的時間長，也不會那麼頻繁，建議冬衣可以收一些，但輕薄上衣、外套可以拿出來早晚穿著，應付未來一周溫度變化快速的天氣型態。

氣象局表示，周一鋒面接近，天氣稍不穩定，宜花東局部陣雨，中部以北零星陣雨、南部山區午後零星陣雨，各地大多仍偏暖。

周二鋒面通過、雨多，東北季風增強、溫降，中部以北及東半部地區局部陣雨或雷雨⚡，中部以北有局部較大雨勢，南部山區有零星陣雨或雷雨，北台灣降溫幅度約7至9度、中台灣降溫幅度約5至6度、南台灣降溫幅度約1至2度。

周三至周四東北季風及華南雲雨區影響，涼、多雨，中部以北及東半部地區局部雨，23日中部以北有局部較大雨勢，感受仍涼。

周五東北季風減弱、回暖，留意回暖之後，霧在西半部或金馬地區造成的影響，也持續注意華南移出來的水氣是否更多。

周六鋒面接近，天氣轉趨不穩定，降雨範圍再增；周日鋒面通過、雨多，東北季風增強、溫降。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

東北季風 氣象局

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