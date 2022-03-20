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北醫校友總會會長交接 南迴基金會董事長李靜蘭上任

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台北醫學大學校友總會上午舉辦第12屆會長交接典禮，左為前任會長杜元坤，右為新任會長李靜蘭。圖／北醫校友總會提供
台北醫學大學校友總會上午舉辦第12屆會長交接典禮，左為前任會長杜元坤，右為新任會長李靜蘭。圖／北醫校友總會提供

北醫學大學校友總會3月20日舉辦第12屆會長交接典禮，新任會長李靜蘭提出「傳承、感恩、凝聚」等三大遠景，希望校友總會扮演領頭羊，凝聚眾多校友力量，投入社會公益，發揮行善力量，真正體現北醫校歌歌詞中「學好做人方做醫」義理。

北醫校長李建煌在致詞時表示，他代表學校感謝校友們對於母校的支持，前任總會長杜元坤舉辦「千人宴」，就令人印象深刻，透過超大型餐會，凝聚校友之間的感情。另外，杜元坤任內舉辦「國際校友學術論壇」，讓校友之間交流及分享學術經驗。

李建煌說，杜元坤在就任會長兩年內捐款超過5000萬元，作為運動基金、細胞治療研究基金、雙和醫院研究大樓研發基金，奠定即將於6月25日即將啟用癌症大樓、質子中心的厚實基礎。

前任校友總會會長杜元坤說，「我的血型是TMU（台北醫學大學）」，真的很感謝母校對我在學時期的栽培與容忍，「當時小屁孩忙於打橄欖球、拉小提琴，還能順利畢業，當然要回饋母校」。

「學校給我們的，遠遠超過我們給學校的。」杜元坤說，現在每天忙於義診，許多時間都在澎湖提供醫療，就是希望將對母校的感恩之心，化為大愛，服務偏鄉離島鄉親。另外，他將所有財產捐做公益，不會留給子女。

今天上任的校友總會會長李靜蘭則提出「三心二意」，「二意」為延續前任會長杜元坤的意志力跟正義感，她說，在杜院長之後當總會長，壓力當然很大，學長豎立良好楷模樣，她會持續學習。

至於「三心」，則是凝聚校友，串連年輕校友的「創業心」、廣大校友的「公益心」，以及各地北醫校友會團隊的「服務心」。

「傳承、感恩、凝聚」為她上任後的三大遠景，在「傳承」方面，李靜蘭說，長久以來，校友總會善盡社會責任，第11任會長杜元坤致力於醫學研究、公益活動，在提攜校友上，更是不遺餘力，她將傳承這項優良傳統，延續前會長們的用心。

在「感恩」上，北醫校友總會將整合各領域的校友力量，舉辦「健康產業新創論壇」，讓眾多校友在相關產業領域保持交流互動，匯成一股清新且強大的力量，為北醫青創進一份心力，回饋母校及社會。

第三則是「凝聚」，李靜蘭表示，將全力落實北醫校歌中的校訓，發揮拇山精神－「學好做人方做醫」。另積極聯繫各領域傑出校友，與全球各地80多個校友分會更多互動，凝聚更多的心力，齊心投入公益，實踐母校校訓「上醫醫國，博愛濟世」，將影響力擴及社會每個角落。

李靜蘭提出上任後的兩大目標，一為鼓勵新創事業版圖的論壇發展，提供校友更多產業知識上的交流。另一為公益活動上的凝聚，支持持續從事公益的校友們。

為此，李靜蘭在交接典禮上宣布捐出100萬元，她說，這只是個開始，是一顆種子，拋磚引玉，讓更多校友能夠慷慨解囊，為母校、學弟妹及社會有所貢獻。

李靜蘭為台北醫學大學保健營養系第8屆畢業、哥倫比亞大學醫學院人類營養學碩士，目前為異象醫藥公關有限公司總經理，並擔任財團法人南迴基金會董事長。

北醫 公益活動 哥倫比亞

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