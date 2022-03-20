聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣人最愛去哪國？ 半數網友點名這裡：好想去
日本台灣交流協會日前公布「台灣人最喜愛去的國家或地區」民調，發現「日本」是超過半數台灣人的首選，第二名喜歡的國家為「中國」，第三名則為「美國」，不少網友也點名想去泰國、紐西蘭、新加坡。
交流協會指出，台灣民眾對於日本的好感度、信賴度都持續上升，台日關係將保持更正面的態度，交流也將更加緊密。除了「最喜歡的國家」以外，調查也包含了「今後台灣最應該親近的國家與地區」，有46%民眾選擇日本，24%民眾選擇美國，15%民眾選擇中國。
民調也調查了「對台灣最具影響力的國家或地區」，台灣人選擇第一名是美國，第二名則是中國，第三名是日本。至於「如果疫情結束後，要到國外旅遊，台灣人最想去哪？」第一名是59%高票的日本，第二名是10%的歐洲，第三名則為6%的中國。
本月初也有網友好奇發問「如果能出國，但不能選日本，大家會選擇去哪玩？」歐洲也是大家的首選，還有人推泰國、土耳其、帛琉、中國、新加坡、越南、韓國等國家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言