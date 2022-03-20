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台灣人最愛去哪國？ 半數網友點名這裡：好想去

聯合新聞網 / 綜合報導
日本台灣交流協會調查「台灣人最喜愛去的國家」，冠軍為日本。圖為桃機第二航廈出境大廳內準備辦理出境的旅客。圖／聯合報系資料照片
日本台灣交流協會調查「台灣人最喜愛去的國家」，冠軍為日本。圖為桃機第二航廈出境大廳內準備辦理出境的旅客。圖／聯合報系資料照片

日本台灣交流協會日前公布「台灣人最喜愛去的國家或地區」民調，發現「日本」是超過半數台灣人的首選，第二名喜歡的國家為「中國」，第三名則為「美國」，不少網友也點名想去泰國、紐西蘭、新加坡。

交流協會指出，台灣民眾對於日本的好感度、信賴度都持續上升，台日關係將保持更正面的態度，交流也將更加緊密。除了「最喜歡的國家」以外，調查也包含了「今後台灣最應該親近的國家與地區」，有46%民眾選擇日本，24%民眾選擇美國，15%民眾選擇中國。

民調也調查了「對台灣最具影響力的國家或地區」，台灣人選擇第一名是美國，第二名則是中國，第三名是日本。至於「如果疫情結束後，要到國外旅遊，台灣人最想去哪？」第一名是59%高票的日本，第二名是10%的歐洲，第三名則為6%的中國。

本月初也有網友好奇發問「如果能出國，但不能選日本，大家會選擇去哪玩？」歐洲也是大家的首選，還有人推泰國、土耳其、帛琉、中國、新加坡、越南、韓國等國家。

日本台灣交流協會 台日關係

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