快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南「Z之細道」健走關懷失智 顧好腦筋、腳筋、血筋

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大台南熱蘭遮失智症協會舉辦「Z之細道」健走活動，關懷失智者。記者鄭惠仁／翻攝
大台南熱蘭遮失智症協會舉辦「Z之細道」健走活動，關懷失智者。記者鄭惠仁／翻攝

台南市社會局設置家庭照顧者互助家園，委由大台南熱蘭遮失智症協會辦理，透過多元紓壓活動及課程支持家庭照顧者，減輕照顧壓力。今天熱蘭遮失智症協會舉辦「Z之細道」健走活動，邀請失智者及家庭照顧者，社區里民共遊東區歷史文化特色景點，共同關懷失智者。

「Z之細道」健走活動以熱蘭遮失智症協會辦公室為起點，南市家庭照顧者互助家園為終點，全程3公里，路程結合東區關帝殿、明新食品、南紡夢時代、ORO咖啡等歷史文化及特色景點，邀請社會大眾共同關心家庭照顧者及失智照護議題。

社會局長陳榮枝表示，大台南熱蘭遮失智症協會致力為失智症患者及家屬營造愛的環境，協會理事長白明奇醫師倡導「三動兩高、遠離失智」，每年更響應國際失智症協會於社區公園辦理健走宣導活動，也透過這次健走活動呼籲「三筋好舒適老」，顧好腦筋、腳筋、血筋，才能有優雅舒適的老年生活；也鼓勵家庭照顧者帶長輩走出戶外，探訪社區，增進社會參與。

市長黃偉哲表示，社會局自2018年起委託專業團體辦理家庭照顧者互助家園，依據被照顧者及照顧者的不同需求，聘請專業講師，為家庭照顧者安排多元化課程及活動，提供友善的照顧環境。去年南市家庭照顧者互助家園服務達2466人次，他提醒市民若有喘息紓壓、心理支持及失智照護相關問題，請撥打大台南熱蘭遮失智症協會諮詢專線：(06) 208-3343、209-3183。

失智症 台南 健走

延伸閱讀

李富城痛失愛妻陷憂鬱 親曝失智發病過程

【瓶說書】#35當我的媽媽，漸漸成了我的孩子⋯⋯

大台南會展中心4月21日開幕 今晚壓力測試演唱會湧4千人

春遊花蓮 19日兩場健走 還可逛市集摸大獎

相關新聞

北醫校友總會會長交接 南迴基金會董事長李靜蘭上任

台北醫學大學校友總會3月20日舉辦第12屆會長交接典禮，新任會長李靜蘭提出「傳承、感恩、凝聚」等三大遠景，希望校友總會扮...

疑吃鳴日號便當導致腹瀉 雄獅旅遊提供補償

前主播葉樹姍近日搭乘鳴日號後發生上吐下瀉，懷疑是車內提供的素便當有問題。雄獅旅遊回應，第一時間已致電客戶表達關切，後續會...

台灣人最愛去哪國？ 半數網友點名這裡：好想去

日本台灣交流協會日前公布「台灣人最喜愛去的國家或地區」民調，發現「日本」是超過半數台灣人的首選，第二名喜歡的國家為「中國」，第三名則為「美國」，不少網友也點名想去泰國、紐西蘭、新加坡。

中區「50嵐」明漲價！桃園到澎湖全漲 網：乾脆叫60嵐

不只北區，知名連鎖茶飲「50嵐」又要調整中部地區的產品售價了！甫於3月1日針對北部地區調漲產品售價的50嵐，近日宣佈自3...

用一生積蓄買房怕遇到凶宅 多問多查證、提告也有眉角

高房價時代買房不易，最怕一生積蓄買到凶宅，有時連賣方也不清楚手中房屋曾發生命案。嘉義男子買屋後才知曾有人輕生，提告卻因賣...

台南「Z之細道」健走關懷失智 顧好腦筋、腳筋、血筋

台南市社會局設置家庭照顧者互助家園，委由大台南熱蘭遮失智症協會辦理，透過多元紓壓活動及課程支持家庭照顧者，減輕照顧壓力。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。