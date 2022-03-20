台南「Z之細道」健走關懷失智 顧好腦筋、腳筋、血筋

台南市社會局設置家庭照顧者互助家園，委由大台南熱蘭遮失智症協會辦理，透過多元紓壓活動及課程支持家庭照顧者，減輕照顧壓力。今天熱蘭遮失智症協會舉辦「Z之細道」健走活動，邀請失智者及家庭照顧者，社區里民共遊東區歷史文化特色景點，共同關懷失智者。

「Z之細道」健走活動以熱蘭遮失智症協會辦公室為起點，南市家庭照顧者互助家園為終點，全程3公里，路程結合東區關帝殿、明新食品、南紡夢時代、ORO咖啡等歷史文化及特色景點，邀請社會大眾共同關心家庭照顧者及失智照護議題。

社會局長陳榮枝表示，大台南熱蘭遮失智症協會致力為失智症患者及家屬營造愛的環境，協會理事長白明奇醫師倡導「三動兩高、遠離失智」，每年更響應國際失智症協會於社區公園辦理健走宣導活動，也透過這次健走活動呼籲「三筋好舒適老」，顧好腦筋、腳筋、血筋，才能有優雅舒適的老年生活；也鼓勵家庭照顧者帶長輩走出戶外，探訪社區，增進社會參與。

市長黃偉哲表示，社會局自2018年起委託專業團體辦理家庭照顧者互助家園，依據被照顧者及照顧者的不同需求，聘請專業講師，為家庭照顧者安排多元化課程及活動，提供友善的照顧環境。去年南市家庭照顧者互助家園服務達2466人次，他提醒市民若有喘息紓壓、心理支持及失智照護相關問題，請撥打大台南熱蘭遮失智症協會諮詢專線：(06) 208-3343、209-3183。