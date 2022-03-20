萬金石馬拉松今開跑 新北警動員615名警民力守護安全
2022新北市萬金石馬拉松今天清晨6點30分鳴槍開跑，近萬名選手參賽，我國也邀請來自肯亞、衣索比亞等國7位國際菁英好手來台；為了確保選手們的安全，新北市警局動員358名警力與257名民力維安、交管，包括霹靂小組、警犬隊、偵蒐空拍機都出動，賽事順利平安落幕。
新北市萬金石馬拉松從2003年舉辦迄今，今年來到第20屆，過去兩年受到新冠肺炎疫情影響，新北市府不得不暫停舉辦，今年時隔三年再度舉辦，許多參賽者都希望能完成紀錄成就不凡的自己。
新北市萬金石馬拉松原自2003年的「金山馬拉松」，於2014年與中華民國田徑協會合作後，取得國際田總路跑銅標籤認證，之後在2017年將賽事規格升級為銀標籤的規格。
新北市警局長黃宗仁表示，國際馬拉松賽事分為白金標、金標、銀標、銅標等四個等級，由於新北市長希望新北市萬金石馬拉松未來能成為白金標賽事，造福民眾，所以警方都不斷檢討勤務不足之處，更力求不讓任何意外發生。
黃宗仁補充說，這次活動各單位規劃好幾個月，今天賽前更一一檢視各環境，查看有無不法物品與爆裂物，而路口交警也確保交通安全，避免車輛闖入，會場周邊更有制高點，架設攝影機監控賽事的一舉一動。
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