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邊境漸開、急診氣喘兒增 專家：做好兩件事保護兒童

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
時序入春，日夜溫差大，急診醫師觀察呼吸道症狀兒童變多。示意圖。本報資料照片
時序入春，日夜溫差大，急診醫師觀察呼吸道症狀兒童變多。示意圖。本報資料照片

時序入春，日夜溫差大，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學說，到急診就醫的呼吸道症狀兒童變多，以細菌感染誘發氣喘最常見。中國醫藥大學附設應院感染管制中心副院長黃高彬說，台灣呼吸道過敏兒童多，過敏兒的呼吸道比一般小孩易受病毒感染，症狀也比較嚴重，公共場所口罩令尚未完全解除，家中大人都接種新冠疫苗，做好這兩件事，對兒童也有保護效果。

謝宗學臉書發文指出，3月起兒童急診病人數量明顯增加，月初以病毒型腸胃炎為主，但3月中開始，病毒型腸胃炎減少，呼吸道症狀病人漸增。經觀察急診檢驗結果，謝宗學歸納這些兒童急診個案最多為黴漿菌感染導致急性氣喘發作，其次為鼻病毒引起的發燒、流鼻水、咳嗽，感染腺病毒而發高燒的較少。

黃高彬表示，現在是季節交替時節，早晚溫差較大，呼吸道過敏的孩子容易有症狀發作，這些孩子的上呼吸道，也會比一般沒有過敏的小孩更容易受到病毒或細菌的感染，感染後的症狀通常也會比較嚴重。

黃高彬表示，目前口罩令尚未完全解除，對這些孩子仍有保護效果。此外，病毒或細菌感染的症狀仍與過敏症狀不同，前者可以持續整天，後者則集中發生於早晚，父母可以仔細觀察，幫助醫師釐清症狀。

謝宗學文中指出，隨著逐步鬆綁口罩政策、回歸正常生活，過程可預期急診會觀察到上述現象，但還是要提醒家長，仍要注意孩子呼吸道防護措施是否確實，特別是有氣喘、異位性皮膚炎等過敏病史的孩子，容易因為黴漿菌感染而誘發急性氣喘發作。

黃高彬表示，BNT這款mRNA疫苗是目前唯一可用於兒童的的新冠疫苗，其原理是用脂肪顆粒包覆mRNA，打進人體後脂肪被代謝掉，mRNA裸露出來，可以產生棘突蛋白，刺激身體產生抗體，將來如有真的新冠病毒進來，身體就能辨識病毒表面的棘突，免疫系統快速反應，把病毒中和、破壞掉。

黃高彬表示，兒童是否接種新冠疫苗，這是個兩難，疫苗所帶來的棘突蛋白，對於小孩的血管是一種刺激，有可能導致血管炎、心肌炎、心包膜炎。台灣疫苗接種資料顯示，台灣青少年發生心肌炎的比例初步看來是有高於國外。

黃高彬表示，兒童到底要不要接種，是一個兩難，下周衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)就要討論，不過可以確定的是，兒童通常是受到一起生活的成年人所感染，若同住家人都有完整種，可望減少兒童感染的風險。

新冠疫苗 氣喘 口罩

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