中區「50嵐」明漲價！桃園到澎湖全漲　網：乾脆叫60嵐

不只北區，知名連鎖茶飲「50嵐」又要調整中部地區的產品售價了！甫於3月1日針對北部地區調漲產品售價的50嵐，近日宣佈自3月21日起，調漲中部飲品的售價，對於喜愛手搖飲的民眾而言，未來皮包又更薄了。就有網友指出「乾脆叫60嵐」

「50嵐」是台灣極具代表性的手搖飲連鎖店，在各大城市均有門市。因營運策略因素，所以50嵐各地區的價格略有不同，也常成為網友比較縣市消費的重點之一。今年3月1日起，50嵐針對北北基地區，率先調漲部份飲品售價5元，引起網友間的熱烈討論。此次50嵐再發公告，表示「中區50嵐3月21日起，調整飲品售價」，預計將調漲5元。

根據官方粉絲團資料，50嵐中區服務地區包含有桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、澎湖等地。隨著中區跟隨北區腳步調漲，有網友留言表示「還漲喔？已經不便宜了」、「乾脆叫60嵐」，也有網友指出「茶飲價格漲越高 國人身體越健康」、「不爽不要喝」。