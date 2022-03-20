「臺灣意象」展開幕 蘇揆：盼思考台灣如何走向未來

故宮率多間博物館推出「臺灣意象」展首展今天開幕，展出歷史上各帝國對台灣的凝視和台人的自我認識。行政院長蘇貞昌說，盼讓人了解祖先如何篳路藍縷，思考台灣怎麼走向未來。

由國立故宮博物院率多個博物館共同策劃的「臺灣意象」展首展「帝國眼中的臺灣風物」，今天在國立科學工藝博物館開幕，行政院長蘇貞昌、政委羅秉成及黃政達、高雄市長陳其邁、立法委員李昆澤、教育部次長劉孟奇、科工館長陳訓祥、故宮院長吳密察等人皆到場參與。

蘇貞昌致詞表示，有人說博物館是死的，也有人說故宮博物院是中國的、是歷史的，但是這些都是看經營者。故宮博物院這次透過「臺灣意象」展，從地圖、景物、物產篇展現歷史上世界各方怎麼看待、描寫、記錄台灣，並且利用科技，讓展覽不只是冷冰冰的一張圖、一幅畫、一個數字，而是能讓人進入當時時空當中了解當時。希望透過展覽，能讓現代的台灣人了解祖先如何篳路藍縷、開發未來，思考台灣怎麼樣以這個為基礎，走向未來。

高雄市長陳其邁也說，率先展出的科工館，本身肩負南台灣科學教育重任，深耕高雄超過20年，是展示基礎科學教育、應用科技、生活連結的重要場域，「臺灣意象」展結合最新科技，以AR、VR、5G等技術呈現，希望能讓更多民眾更了解、認識台灣整體發展的歷史，這也代表整個文化平權。

吳密察說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，「口罩國家隊」成為重要防疫力量，「國家隊」也成關鍵詞；因此希望台灣的博物館也組成國家隊，用一個國家的概念推出展覽，因此廣邀各單位、博物館，並納入南台灣、原住民觀點。他也說，策展時各方異口同聲都說要做「台灣展」，盼把母親土地台灣的各種面貌展現給大家認識。

科工館說明，「臺灣意象」為系列性展覽，由故宮、國立台灣博物館、高雄市立美術館、台大人類學博物館、順益原民博物館與科工館共同策劃，並有國立台灣美術館、台北市立美術館、台灣歷史博物館、台灣圖書館、國家攝影文化中心、中央研究院提供選件。

科工館表示，首展以「帝國眼中的臺灣風物」為主題，以「圖像臺灣」、「風景臺灣」、「物產臺灣」3個展廳，藉5G網路、8K高解析影像、高畫質透明螢幕和全國最大4K畫質沉浸式劇場，展示不同時期的圖像及文字；即日起至5月20日將於國立科學工藝博物館第一特展廳正式展出，闡述歷史上不同帝國對台灣島的凝視，以及台灣人在不同帝國治理下凝聚出的自我認識與共同意識。

負責內容的團隊「故事」告訴中央社記者，「臺灣意象」展規劃還有一場展出，預計有2到3個主題，將在年底前登場，盼帶領觀眾繼續以不同視角認識台灣。