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市定古蹟鹽水月津港聚波亭修復完工 這幅壁畫最難修

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市定古蹟鹽水月津港聚波亭去年啟動修復，其中神龕蟒龍壁畫考驗匠師的技藝。圖／文資處提供
台南市定古蹟鹽水月津港聚波亭去年啟動修復，其中神龕蟒龍壁畫考驗匠師的技藝。圖／文資處提供

創建於明鄭時期，距今已有359年歷史的台南市市定古蹟鹽水「月津港聚波亭」，因年久而有龜裂、彩繪剝落等情況，去年經台南市文化資產管理局協助廟方向文化部申請經費，啟動修復，目前已完成，過程中最困難的就是保存舊有的彩繪，在匠師細心處理下，目前呈現的幾乎與修復前相差無幾。

文資處指出，聚波亭創建於明永曆17年(西元1663年)，為鹽水八景「聚波漁火」所在地，也是歷史上著名的月津港之僅存遺蹟，目前則為大眾廟之前殿。多年來雖然經歷至少5次的整建，但大體上仍保留原貌，在2001年指定為市定古蹟，不僅見證「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的發展歷史，同時廟內有名匠蔡草如的彩繪。

近年檢視發現正殿背牆頂部與屋面交接處出現龜裂情形，造成建築滲水、漆彩起翹剝落、白灰壁癌、蟲蟻危害等古蹟常見損壞情形，去年向中央申請到153萬元經費、廟方自籌17萬元，展開修復。

文資處表示，工程中最講究匠師技藝的工項在神龕蟒龍壁畫。由於正殿滲水致使壁畫浮凸剝落且汙損嚴重，需要在屋面及牆面修繕後進行重繪。廟方對此相當慎重，要求重繪前作攝影紀錄，再以宣紙貼附原壁畫一比一尺寸描繪，由匠師鄒明宗據以繪製新圖稿再施作，以維續古蹟的風貌意象。

蟒龍壁畫重繪需利用白灰掠食的期間，將定稿宣紙覆蓋於神龕壁面上，以棉布輕輕按壓，讓碳墨線拓印於壁面，再進行紋路勾勒及暈染描繪。整個施作時程上，需充分掌握壁面濕度，避免上色時發生白灰乾硬而影響美感及耐久性，考驗匠師繪製速度與對媒材變化的掌握。

此外，廟方考量古蹟經多年使用有線路老舊、管線眾多雜亂的情形，存在電線走火災害風險，在文資處協助下一併改善，提升古蹟的整體風貌及使用安全性。

文資處表示，鹽水月津港是清代倒風內海最重要的港口，月津港在今鹽水大眾廟前方，於港埠碼頭西側建有涼亭，以供商旅休憩。由於涼亭前方常有商船、漁船聚集，每當向晚漁火點點，有「聚波漁火」之美景，而取名為「聚波亭」。

清乾隆6年（西元1741年），往來於月津港與泉、漳等地的船商信眾，有感於雷府萬春大將軍神威顯赫，庇佑航行順利，因此集資在聚波亭旁籌建大眾廟供奉，香火綿延至今。

台南市定古蹟鹽水月津港聚波亭去年啟動修復，其中神龕蟒龍壁畫考驗匠師的技藝。圖／文資處提供
台南市定古蹟鹽水月津港聚波亭去年啟動修復，其中神龕蟒龍壁畫考驗匠師的技藝。圖／文資處提供

古蹟 月津港 壁畫

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