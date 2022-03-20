世界口腔日 竹市30家牙醫院特定民眾牙免掛號費

響應3月20日世界口腔健康日，新竹市府與牙醫師公會合作，21日至4月11日辦理「2022兒童口腔健康週─孕婦嬰幼兒親善愛心院所」活動。竹市孕婦及15歲以下兒童於活動期間持健保卡至轄內30家指定牙醫醫療院所看牙，可享免掛號費，僅須負擔部分健保費用，相關資訊至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/AKmx7E）。

市長林智堅表示，竹市每年有3000多名新生兒誕生，0至15歲兒童數佔總人口數17.68%，為維護孩童良好口腔習慣，盼透過口腔健康週活動，以實際行動鼓勵孕婦及孩童重視口腔保健，呼籲及早養成孩童正確、有效的口腔健康生活習慣，與牙醫師建立互信關係，降低看牙恐懼。

衛生局長吳欣席指出，依據衛生福利部2019至2020年「6-18歲兒童及青少年口腔健康調查」報告顯示，竹市6至12歲乳齒齲齒經驗盛行率47.2%，高於全國46.2%；6至18歲恆齒齲齒經驗盛行率56.2%，低於全國59.6%。 竹市12歲恆齒齲齒經驗指數1.45顆，低於我國12歲學童齲齒經驗指數2.01顆，維持良好的口腔衛生習慣應從小培養。

衛生局提醒，「兒童口腔保健不間斷，照顧寶貝牙齒五階段」第一、懷孕婦女每3個月免費洗牙；第二、未滿6歲兒童每半年補助牙齒塗氟一次，未滿12歲低收入戶或身心障礙者則每3個月補助一次；第三、年滿6歲、未滿9歲學童可洽詢牙科醫療院所，由專業牙醫師提供恆牙第一大臼齒免費窩溝封填防齲服務；第四、國小一年級至六年級，校護、老師及指導牙醫師督導下，每周1次在校園使用含氟漱口水，漱口1分鐘；第五、年滿13歲兒童每半年免費洗牙。

新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文表示，世界口腔日配合兒童節，公會每年招募牙醫親善愛心院所，加強孕婦及兒童口腔保健，幼兒應從長牙階段就要養成定期看牙習慣，口腔保健應從小做起；婦女懷胎期口腔環境及體內荷爾蒙改變，稍不注意即發生蛀牙或牙周炎，間接影響胎兒健康，健保署除每半年給付一次口腔照護之外，每間隔3個月可再多1次洗牙服務，守護媽媽口腔健康。