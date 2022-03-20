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今晚春分養生開運禁忌 民俗專家報六大面向要注意

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今晚進入春分，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙，提醒民眾食衣住行育樂的開運、養生與禁忌。圖／本報資料照
今晚進入春分，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙，提醒民眾食衣住行育樂的開運、養生與禁忌。圖／本報資料照

今天深夜的11時34分，是農曆節氣進入「春分」的時刻，屬於春天的中分點，民俗專家楊登嵙說，今天晝夜長短平均，正當春季九十日之半，故稱春分。春分這一天陽光直射赤道，晝夜幾乎相等，其後陽光直射位置逐漸北移，開始晝長夜短。忽熱忽冷的氣候，人們常常昨天熱到想吃冰、今天又冷到穿上羽絨衣，導致身體總是不時出現一些小狀況，提醒有食衣住行育樂六大面向的開運養生與禁忌。

民俗專家楊登嵙提醒的六大開運養生禁忌說明如下：

一、食：多吃食令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。可以多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之品，比如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，少食辛辣。注意養肝，協調肝的陰陽平衡。

多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，這些能補肝益腎。還可以泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱。但最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒之弊。

二、衣：溫度變化比較大，溫差也大，早晚比較冷，中午相對比較熱。如果過早脫掉冬裝，穿上春裝，容易受到溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。因此，春分時節，要隨時了解氣溫變化情況，根據溫度變化，靈活增減衣物。

三、住：選擇在上午8時左右開窗，這時候，一般氣溫比較回溫，空氣品質也比較好，是開窗通風的好時機。另外，在午睡以後，可以適當開窗通風，保持室內空氣清新。

四、行：春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且激素水平也處於相對高峰期。風木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉。而且風多風大，也容易感冒流鼻涕、咳嗽。因此，風多風大時，避免到戶外受風，以免造成腹痛。此時，易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。

五、育：伸伸懶腰通經絡，深呼吸，趕走疲倦，運動宜緩，微出汗，春遊慢跑去登山。

六、樂：養肝為先，戒怒鬱，樂觀開朗想開點。

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