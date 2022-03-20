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溼度高、風力強 萬金石男女前5名都未突破個人最佳成績
2022新北市萬金石馬拉松總名次和國內男、女子前5名今天上午頒獎，可能受濕度偏高、風力偏強緣故，得獎選手都未能突破個人最佳成績。
今年萬金石馬拉松前5名獎金分別為美金3萬元、2萬元、1萬元、5000元和4000元。國內選手另依名次頒發特別獎，前5名依序是新台幣15萬元、10萬元、5萬元、3萬元和1萬5千元。
男子前5名為肯亞籍KIMUTAI Felix（2小時18分24秒）、肯亞籍CHEBOGUT Stephen（2小時21分8秒）、肯亞籍KANGOGO Justus Kipkogei（2小時21分12秒）和伊索比亞籍Gizaw Bekele（2小時22分43秒），周庭印（2小時31分41秒）。
女子前5名為伊索比亞籍GEDEFA Motu Megersa（2小時49分17秒）、李佳玫（2小時57分55秒）、陳逸寧（3小時2分40秒）、楊喬筑（3小時2分49秒）、蘇鳳婷（3小時3分19秒）。
國內男子前5名為周庭印、何盡平（2小時32分34秒）、林家煌（2小時38分53秒）、張景敦（2小時39分29秒）和林旻杰（2小時40分17秒）。女子前5名為李佳玫、陳逸寧、楊喬筑、蘇鳳婷和蔡雅安（3小時6分26秒）。
男子冠軍KIMUTAI Felix賽後說，每個國家跑道有不同風情，在萬金石沿海岸線跑步感受很好。女子冠軍GEDEFA Motu Megersa認為，受疫情影響入境後要隔離，多少會影響準備。萬金石賽道很漂亮，她很喜歡。
周庭印表示，今天的濕度滿高的，還沒到折返點已全身濕透。賽前並沒有設定要奪冠，因為馬拉松賽程變數多。今天有一點點抽筋，曾落後領先者50公尺，後來才慢慢拉近並超前。李佳玫說，折返後感覺風變強，阻力變大，很努力才跑完。
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