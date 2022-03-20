影／好天氣倒數！明起鋒面接近 這天起全台有雨、低溫15度

中央氣象局發布大雨特報，偏東風影響，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

近日各地天氣晴朗溫暖，僅東半部沿海有雨勢，但未來一周即將變天，中央氣象局表示，明起鋒面接近，中部以北地區出現雨勢，周三、周四華南雨區東移，全台各地都容易降雨，加上東北季風影響，中部以北低溫將下探至15、16度。

氣象局預報員張承傳表示，今天風場偏東風，之後轉為偏東南風，由於目前海面水氣較多，東半部沿海從東北角延伸到恆春半島，昨天晚上到今天上午都持續降雨，過去24小時降雨累積前三名，分別是宜蘭南澳樟樹山69毫米、花蓮秀林鄉和中52毫米、綠島31毫米。

張承傳表示，從降雨趨勢觀察，今天東半部沿海雨勢仍較為持續，有機會達到大雨等級，至於西半部今天白天主要為多雲到晴，山區午後有零星短暫陣雨；明天鋒面逐漸接近，西半部天氣還算穩定，但中部以北將有零星陣雨，午後南部山區也有零星降雨，東半部明天仍有降雨，但會稍微緩和，大雨機率降低。

張承傳表示，周二白天鋒面將通過台灣，各地降雨機率提高，但降雨範圍仍較為局部，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨，對流發展旺盛，不排除有雷雨現象。

張承傳表示，周三、周四華南雨區東移，降雨範圍將往南擴展，平地也有降雨現象，全台各地降雨狀況明顯，雨區明顯擴大；周五華南雲雨區東移，降雨又偏向以迎風面北部、東半部地區為主；但下周六另一波鋒面接近，中午過後中部以北降雨現象又明顯增多。

氣溫部分，張承傳表示，今天到明天較為溫暖舒適，西半部高溫普遍27度至30度，南部甚至可達到31、32度，東半部由於雲多降雨，高溫僅25、26度；另外金馬及西半部地區要留意局部霧或低雲發生，其中金馬的霧有機會持續到白天時間。