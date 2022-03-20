獨／影片曝光！號誌異常 莒光號往通霄兩度「倒退嚕」

台鐵507次莒光號今天上午行經苗栗通霄時列車「兩度倒退嚕」，且每次都長達數秒鐘，乘客驚呼「搭乘台鐵多年第一次碰到」；台鐵局表示，因號誌發生異常狀況，導致ATP作用停車，目前已經恢復正常、車輛也沒有故障。

一名讀者向本報投訴，今天上午9時12分搭乘507次莒光號，打算從竹南出發到苑裡，未料列車行經通霄時卻「突然倒車」兩次，每次都是幾秒鐘，廣播通知「通霄苑裡間號誌異常」，上一台列車也好像卡很久，她搭乘台鐵多年，這還是第一次碰到這種狀況。

台鐵局表示，507次莒光號上午9時42分準點通過新埔站時，因東線下行出發號誌突變，致ATP作用停車，經退回新埔站後號誌恢復正常，車輛亦無故障，再開車晚17分，目前已正常行駛。