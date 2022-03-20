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醫界翹楚齊聚媽祖醫院 跨科研討骨盆創傷診治
骨盆骨折多數為高能量撞擊所導致的創傷，常會連帶其他部位受損，如腦部、心臟、腸胃道及泌尿系統都可能受影響。對骨科醫師來說，是相對複雜困難且具挑戰性的骨折診治，需要跨科組成醫療團隊共同處理，才可獲得較好的醫療及預後成果。
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）由副院長馮逸卿帶領骨科團隊，聯合復建、放射、護理、心臟血管外科等組成脊椎關節中心，引進骨盆骨折開刀技術及新式骨材，讓以往可能需要轉至都會區大醫院處理的複雜骨盆骨折病患，如今在雲林地區也能獲得專業且完整醫療照顧品質，這幾年院方已累積了五十多例骨盆骨折的成功案例，在研討會中與大家分享。
媽祖醫院結合臺灣骨科創傷醫學會舉行骨盆創傷學術研討會，邀請包括台大、榮總、長庚、義大、高醫、成大、慈濟、秀傳與中醫大等各大醫學中心的骨盆創傷專家，共襄盛舉分享新知，安排不同專科的醫師演講，在複雜骨盆骨折發生時，若胸腹、心血管及泌尿系統創傷該如何處理和照顧。
期待藉由各專科的整合治療模式，讓重大創傷的病人可獲得最適當的處置和醫療，議程中也討論各類型骨盆骨折的治療，如多處骨折、骨質疏鬆症老人的骨盆骨折、骨盆骨折的微創手術及案例分享，透過多元的專題演講，讓骨科骨盆創傷領域的專家齊聚一堂深入討論，教學相長，經驗分享與傳承。
副院長馮逸卿表示，骨盆創傷因相對複雜具挑戰性，過去較少骨科醫師專長此類型手術，在台灣骨科創傷醫學會多年的努力推廣，舉辦教育課程，彼此交流分享，已有愈來愈多年輕醫師加入，造福更多病人。
北港媽祖醫院長吳錫金指出，感謝院方團隊的努力，精進骨盆骨折醫療，如今跨越科結合醫學會舉辦研討會，引進新知，十分難得，也感謝各地醫師專家來北港小鎮感受溫暖熱情，也了解雲林醫療現況，相互交流提供更優質的醫療服務，嘉惠偏鄉病患。
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