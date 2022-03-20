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醫界翹楚齊聚媽祖醫院 跨科研討骨盆創傷診治

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院邀集國內各大醫院醫師舉辦骨盆創傷學術研討會。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院邀集國內各大醫院醫師舉辦骨盆創傷學術研討會。記者蔡維斌／翻攝

骨盆骨折多數為高能量撞擊所導致的創傷，常會連帶其他部位受損，如腦部、心臟、腸胃道及泌尿系統都可能受影響。對骨科醫師來說，是相對複雜困難且具挑戰性的骨折診治，需要跨科組成醫療團隊共同處理，才可獲得較好的醫療及預後成果。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）由副院長馮逸卿帶領骨科團隊，聯合復建、放射、護理、心臟血管外科等組成脊椎關節中心，引進骨盆骨折開刀技術及新式骨材，讓以往可能需要轉至都會區大醫院處理的複雜骨盆骨折病患，如今在雲林地區也能獲得專業且完整醫療照顧品質，這幾年院方已累積了五十多例骨盆骨折的成功案例，在研討會中與大家分享。

媽祖醫院結合臺灣骨科創傷醫學會舉行骨盆創傷學術研討會，邀請包括台大、榮總、長庚、義大、高醫、成大、慈濟、秀傳與中醫大等各大醫學中心的骨盆創傷專家，共襄盛舉分享新知，安排不同專科的醫師演講，在複雜骨盆骨折發生時，若胸腹、心血管及泌尿系統創傷該如何處理和照顧。

期待藉由各專科的整合治療模式，讓重大創傷的病人可獲得最適當的處置和醫療，議程中也討論各類型骨盆骨折的治療，如多處骨折、骨質疏鬆症老人的骨盆骨折、骨盆骨折的微創手術及案例分享，透過多元的專題演講，讓骨科骨盆創傷領域的專家齊聚一堂深入討論，教學相長，經驗分享與傳承。

副院長馮逸卿表示，骨盆創傷因相對複雜具挑戰性，過去較少骨科醫師專長此類型手術，在台灣骨科創傷醫學會多年的努力推廣，舉辦教育課程，彼此交流分享，已有愈來愈多年輕醫師加入，造福更多病人。

北港媽祖醫院長吳錫金指出，感謝院方團隊的努力，精進骨盆骨折醫療，如今跨越科結合醫學會舉辦研討會，引進新知，十分難得，也感謝各地醫師專家來北港小鎮感受溫暖熱情，也了解雲林醫療現況，相互交流提供更優質的醫療服務，嘉惠偏鄉病患。

中國醫藥大學北港附設醫院醫療副院長馮逸卿感謝醫界共襄盛舉。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院醫療副院長馮逸卿感謝醫界共襄盛舉。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院醫師曾準說明骨盆創傷手術難度。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院醫師曾準說明骨盆創傷手術難度。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院醫師曾準說明骨盆創傷手術難度。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院醫師曾準說明骨盆創傷手術難度。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院邀集國內各大醫院醫師舉辦骨盆創傷學術研討會。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院邀集國內各大醫院醫師舉辦骨盆創傷學術研討會。記者蔡維斌／翻攝

骨折 醫師 北港

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