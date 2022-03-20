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睡眠品質遲遲無法改善 原因可能有這些

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
睡眠品質無法改善，原因有許多種，建議民眾真的解決不了時，還是要就醫請求專業協助。圖／八里療養院提供
睡眠品質無法改善，原因有許多種，建議民眾真的解決不了時，還是要就醫請求專業協助。圖／八里療養院提供

究竟我們一天到底應該要睡多久？又是什麼機制在調控我們的睡眠？這些應該是大家一直很好奇的問題，在過去的研究當中，研究結果不盡相同，但對成人來說，大約介於7至8小時之間。不過人畢竟不是機器，有著個體之間的差異。至於調控每個人睡眠的時數和需求之因素，大致可分成四個層面。

八里療養院表示，第一個每個人先天的體質都不同，也會有著不一樣的需求，再來，白天累積的睡眠債，可以簡單地想成我們白天勞心勞力所累積的疲勞程度，建議養成規律的運動習慣，避免在白天睡太久的午覺（會減少睡眠債），以達到良好的睡眠。

八里療養院指出，大腦對我們日夜生理週期的調控，其實就是大家常常聽到的「生理時鐘」，我們大腦內建了一個關於時間的調控機制，他有辦法藉由感受日夜變化，自行判斷過了多久之後算是過了「一天」，因此要有良好的睡眠，就要盡量避免日夜顛倒、熬夜、晚睡晚起及整天待在不見天日的暗室裡等種種干擾日夜週期的不良習慣。

八里療養院說，最後就是疾病，身體的疾病，包括心血管疾病，呼吸系統的疾病，甚至是疾病造成的疼痛及精神疾病都可能影響人們的睡眠。例如說憂鬱症，就很常伴隨著失眠的症狀。

八里療養院指出，不過失眠並不總是因為其他疾病所造成的，「失眠」就可以是一個獨立的問題，也就是所謂的「原發性失眠﹞。

八里療養院說，在某些狀況下，短期的失眠是很正常的，比如說遇到考試、重大會議或是其他會引起壓力和焦慮的事件，都會讓我們難以入眠，這樣的短期失眠是不需要治療的，待事情過後也就睡好了；但如果是原發性的長期失眠，則許多都是和持續的焦慮，壓力，身體的緊繃有關，甚至失眠久了之後，大腦已經被制約，一看到床或躺到床上，就連結到了失眠，這樣就更不可能好好入睡了。

八里療養院表示，治療失眠的方式有很多，像是睡眠習慣、行為改善、藥物治療、認知行為治療、放鬆治療以及生理回饋等，若真的無法解決問題，建議還是要找醫師診斷。

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