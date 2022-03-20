南投竹山連7震 氣象局：未來5到7天留意規模4餘震

南投縣竹山鎮昨晚11時23分發生芮氏規模5.1地震，深度15.1公里，最大震度為雲林縣、南投縣、嘉義縣市都達到4級，從前震、主震加上餘震，至今已經「連七震」，中央氣象局地震測報中心表示，未來五到七天要留意出現規模3至4的餘震發生。

地震測報中心今天上午表示，研判竹山該起地震可能是當地破碎帶引起的地震，跟斷層較無關連，未來五到七天內可能會有規模3到4的餘震發生，要持續留意觀察。

地震測報中心表示，規模5.1地震發生前就觀測到兩起規模3點多的地震，算是前震，後續觀測到目前為止，也已經發生四起有感餘震，其實這個區域過去也發生過類似現象，最近一次是2017年11月，當時也出現規模5.6地震，後續也有餘震發生，甚至比這次還多。