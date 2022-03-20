萬金石馬拉松肯亞男子選手包辦前3名 周庭印如願再封冠

2022新北市萬金石馬拉松今早6點30分開跑，全程42.195公里，男子總冠軍是肯亞籍KIMUTAI Felix。金山跑者「印帝」周庭印去年爭取三連霸失利，只得亞軍，今年參賽，再度贏得萬金石馬拉松國內男子冠軍榮銜。個人成績將待主辦單位確認後公布。

新北市體育處表示，今年萬金石馬拉松分成42.195公里全馬和10公里挑戰馬兩組，全馬6點30分開跑，挑戰馬6點50分開跑。

今年有4名成績達標國際菁英男子好手來台參賽，各自發揮實力，包辦前4名，依序是肯亞籍KIMUTAI Felix、CHEBOGUT Stephen、KANGOGO Justus Kipkogei和伊索比亞籍Gizaw Bekele。