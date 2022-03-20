她鼻塞到黏膜肥厚像長息肉 吃藥也難好...動手術治癒

嘉義市43歲簡小姐長期受鼻塞所苦，導致睡覺張口呼吸、睡得口乾舌燥要起床喝水，已嚴重影響白天工作，長期服用藥物與鼻噴劑，效果卻愈來愈有限，經嘉義長庚、部立嘉義醫院診斷為「過敏性鼻炎所造成的鼻黏膜肥厚」，因鼻腔長期發炎，黏膜上已產生息肉樣，接受無線射頻手術後治癒，讓她開心說「重新大口呼吸的感覺真好」。

嘉義長庚耳鼻科主任、部嘉醫院主治醫師張耕閤指出，台灣鼻炎患者相當普遍，但長期鼻腔發炎，容易造成黏膜腫脹，甚至產生息肉樣變化，一般在門診確認病患主要症狀例如鼻塞、流鼻水、鼻子癢、鼻水倒流、嗅覺變差甚至頭痛等，再進一步檢查，包括內視鏡、X光與抽血輔助，完整了解鼻病狀態與嚴重度。

張耕閤建議，藥物治療效果不佳，或者長期需要以藥物來控制症狀的患者，可選擇無線射頻的微創手術，使用1根細針插入肥厚的鼻黏膜進行燒灼，黏膜的體積會顯著的縮小，以疏通鼻道，此屬門診手術，手術時間一般大約15到20分鐘，疼痛感極微。