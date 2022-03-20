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她鼻塞到黏膜肥厚像長息肉 吃藥也難好...動手術治癒

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
長期鼻炎的患者靠服藥、鼻噴劑效果都不佳，部立嘉義醫院進行無線射頻微創手術。圖／部立嘉義醫院提供
長期鼻炎的患者靠服藥、鼻噴劑效果都不佳，部立嘉義醫院進行無線射頻微創手術。圖／部立嘉義醫院提供

嘉義市43歲簡小姐長期受鼻塞所苦，導致睡覺張口呼吸、睡得口乾舌燥要起床喝水，已嚴重影響白天工作，長期服用藥物與鼻噴劑，效果卻愈來愈有限，經嘉義長庚、部立嘉義醫院診斷為「過敏性鼻炎所造成的鼻黏膜肥厚」，因鼻腔長期發炎，黏膜上已產生息肉樣，接受無線射頻手術後治癒，讓她開心說「重新大口呼吸的感覺真好」。

嘉義長庚耳鼻科主任、部嘉醫院主治醫師張耕閤指出，台灣鼻炎患者相當普遍，但長期鼻腔發炎，容易造成黏膜腫脹，甚至產生息肉樣變化，一般在門診確認病患主要症狀例如鼻塞、流鼻水、鼻子癢、鼻水倒流、嗅覺變差甚至頭痛等，再進一步檢查，包括內視鏡、X光與抽血輔助，完整了解鼻病狀態與嚴重度。

張耕閤建議，藥物治療效果不佳，或者長期需要以藥物來控制症狀的患者，可選擇無線射頻的微創手術，使用1根細針插入肥厚的鼻黏膜進行燒灼，黏膜的體積會顯著的縮小，以疏通鼻道，此屬門診手術，手術時間一般大約15到20分鐘，疼痛感極微。

張耕閤也說，過去無線射頻手術缺點是容易造成黏膜上堅硬的結痂，需要約1個月才會逐漸剝落， 患者會覺得鼻腔會有反覆鼻塞與堅硬鼻屎的感覺，有時也會感染且有臭味產生；目前新式的無線射頻採用約60度的低溫燒灼，且機器能自動偵測針尖周圍組織的狀態，在燒灼過程中自動停止，減少過度燒灼的情況發生。

部立嘉義醫院替長期鼻炎的患者進行無線射頻微創手術。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院替長期鼻炎的患者進行無線射頻微創手術。圖／部立嘉義醫院提供

微創手術 嘉義 患者

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