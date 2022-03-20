風速微弱擴散條件不佳 高雄空品「橘色提醒」

高雄市今天受東風影響，西半部風速微弱，擴散條件不佳，戶外空氣品質較差，高雄市環保局觀測提醒，今天上午至近中午，PM2.5易累積，下午至傍晚時段，臭氧接續升高，AQI易達「橘色提醒」等級，敏感族群要減少戶外劇烈運動。

高雄市環保局表示，昨夜依預警提前啟動應變，立即通報中油、中鋼等30家大型工廠在夜間提前降載減排，今天也從固定源、逸散源、移動源等方面著手，應變加強作為包含，稽查大型汙染源製程排放，杜絕異常排放，連線工廠確認監測數據是否有異常排放。