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來去台南「踅菜市」！ 探索市場百年記憶

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區大菜市為市定古蹟，日治時期扮演產業火車頭角色。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區大菜市為市定古蹟，日治時期扮演產業火車頭角色。記者鄭惠仁／攝影

台南市中西區圖書館從3月起以在地多處名聞遐邇的菜市場為發想，推出「來去府城『踅菜市』-探索市場百年記憶」系列活動，帶領市民朋友一起感受府城菜市場醞釀百年的常民文化與溫暖記憶。

區長汪慶龍表示，中西區是台南市文化底蘊最豐富的地區，也累積數不清的庶民生活記憶，例如市定古蹟西市場 (大菜市)、東菜市、永樂 (水仙宮)市場、沙卡里巴、魚市場等，陪伴台南人走過百年生活，市場裡也蘊藏著濃厚的人情味與說不完的故事。

3月26日邀請作家陳秀琍以「台南西市場風華篇：開啟中正西門商圈之鑰」為題，藉由豐富的史料、影像與田野訪查，探索西市場歷史風華，進一步勾勒出台南人超過一世紀柴米油鹽、婚喪喜慶採買的生活日常。

西市場建於1905年，是台南第一座公營市場，除兼營零售與批發，更扮演產業火車頭的角色，日治時期時延伸設立東市場、西門、永樂、明治、南門等分市場，放射至府城地區各自獨立運作。

中西區圖書館指出，此系列活動還邀請成功大學歷史系副教授謝仕淵、老師洪綉雅、成功大學文學院研究專家陳志昌，分別從市場歷史與人群、辦桌師傅的市場地圖、台南運河旁臺南魚市場與製冰廠故事等面向，引領民眾認識菜市仔。 報名網址(https:// reurl.cc/3j6AOR)，詳細活動資訊請搜尋「中西區-府城之心」臉書專頁 (https://www. facebook.com/tnwcdo/)。

台南 圖書館

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