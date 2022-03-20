訂閱默默破150萬！「MASAの料理ABC」3大特色網讚爆
image source：臉書／MASAの料理ABC
文／翁筠茜
最近有網友發文稱讚廚師YouTuber《MASAの料理ABC》，引起許多網友共鳴「大推MASA老師」、「他的頻道很讚」、「超讚的頻道」，《MASAの料理ABC》頻道也在近日默默突破150萬訂閱數，曾登上《網路溫度計》15大「廚師系YouTuber」第4名，究竟MASA為何獲得粉絲喜愛呢？以下整理三點特色讓你快速認識他！
▲網友發文討論MASAの料理ABC，創造聲量高峰。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/12/17~2022/03/16）
特色1：「料理POINT」不藏私！新手也能簡單做料理
YouTube頻道《MASAの料理ABC》是由日本廚師MASA（山下勝）經營，以料理教學為主題，種類包含傳統日式料理、和風洋食料理、甜點等。
許多粉絲都認為MASA會將複雜的料理拆解成非常簡易的步驟，加上MASA不時會在影片加入「料理POINT」分享訣竅，雖然只是小小的一個動作，卻能大大提升料理成功率，讓網友大讚「新手也能照做成功，超讚」、「照做過真的能吃，適合新手」。
特色2：做完料理馬上試吃！療癒笑容網讚超可愛
MASA的影片前段通常會一步步教大家怎麼做料理，影片後段則會由MASA本人試吃，由於他總是掛著溫暖的微笑，還會誇讚自己做的真是好吃，許多網友都覺得看他試吃相當療癒，「最後會吃自己做的料理超可愛又帥」、「老師超帥的」、「看他試吃的時候也很療癒，會很想馬上做來吃」，而MASA講中文帶有日本口音，也讓網友覺得很可愛。
image source：YouTube／MASAの料理ABC
特色3：持續開發創新食譜！網友：沒想過能這樣做
MASA除了會教學經典料理，同時不斷研究與開發創意料理食譜，提供不同做法給粉絲參考，並將食譜都放到個人網站「MASAの料理ABC」。例如MASA之前就曾用一條白蘿蔔做出五道完全不同的菜色，令粉絲大讚「竟然一次就能學到五種蘿蔔料理的變化，老師真的好用心」、「對於小家庭一條白蘿蔔真的太多，但現在可以做五小碟」、「一根蘿蔔的大變身，厲害」。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月17日至2022年03月16日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『MASAの料理ABC』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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