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影／侯友宜鳴槍 萬金石馬拉松開跑 5名國際菁英也來跑

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
2022新北市萬金石馬拉松今晨開跑，新北市長侯友宜等人主持鳴槍儀式。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石馬拉松今晨開跑，新北市長侯友宜等人主持鳴槍儀式。記者邱瑞杰／攝影

2022新北市萬金石馬拉松和10K挑戰馬，今晨6點30分和6點50分先後開跑，近萬名選手從翡翠灣出發，參與台灣最高等級的馬拉松賽事。

新北市長侯友宜、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人主持今年萬金石馬拉松鳴槍儀式。今年有5名成績達標國際菁英好手來台參賽，名單分別為男子伊索比亞籍Gizaw Bekele、肯亞籍KANGOGO Justus Kipkogei、KIMUTAI Felix和CHEBOGUT Stephen，以及女子伊索比亞籍GEDEFA Motu Megersa。

今年是萬金石馬拉松第20年舉辦，侯友宜說，今天的天氣很適合跑步，相信會有很多人破紀錄，展現最好的自己，做一個不平凡的自己，最有信心的自己。希望在下一個20年，大家都能再來參加。

新北市體育處表示，今年有超過9800名選手報名參賽，所有參加者須提供施打疫苗，或PCR核酸檢測陰性，或快篩陰性證明。賽事現場擴增防疫通道，落實實聯制、體溫量測及手部消毒等措施。起跑前戴口罩分區起跑，會場廣設洗手及消毒設施，賽道補給採單包裝方式提供，防疫維持最高規格。

2022新北市萬金石馬拉松今晨6點30分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石馬拉松今晨6點30分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石10K挑戰馬今晨6點50分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石10K挑戰馬今晨6點50分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石馬拉松今晨6點30分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石馬拉松今晨6點30分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石10K挑戰馬今晨6點50分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影
2022新北市萬金石10K挑戰馬今晨6點50分鳴槍，選手從起跑點出發。記者邱瑞杰／攝影

馬拉松 侯友宜

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