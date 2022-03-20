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高溫上看33度 吳德榮：鋒面周二接近注意雷雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天各地晴時多雲，白天溫暖舒適。本報資料照片
今天各地晴時多雲，白天溫暖舒適。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲，東半部有局部短暫雨。白天溫暖舒適、早晚涼；北部18至29度，中部17至31度，南部19至33度，東部19至30度。

明天各地多雲時晴，白天溫暖微熱、早晚涼；水氣增多，西半部近山區午後及東半部偶有局部短暫雨的機率。

他說，周二鋒面接近，大氣不穩定度提高，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後；北部氣溫略降。周三鋒面通過，各地為有局部陣雨或雷雨的天氣，有較大雨勢；北台轉涼，其他地區氣溫略降。周四各地仍有局部短暫雨的機率，降雨減緩、氣溫回升。

吳德榮表示，周五、周六各地多雲時晴，漸暖如夏；因在下一波鋒面前，仍有大氣不穩定度，午後有局部短暫陣雨的機率；周六晚鋒面到，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。春季天氣變化頻繁，期末模式模擬的能力降低，常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。

吳德榮 天氣動態

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