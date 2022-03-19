地牛翻身！台中晃好大 中捷巡檢報告正常
地牛翻身！今晚深夜11點23分，台中市感受到地震搖晃。台中捷運公司立即進行號誌、電力等相關巡檢作業，中捷公司表示，捷運於深夜11點44分恢復正常運轉。
以下為台中捷運公司報告：
中央氣象局地震速報系統通知發生有感地震，臺中市區預估震度3級，地震監測系統顯示震度2級，已確認號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車於月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡，以及指示各車站檢視站體，目前正常，並會持續關注。
另，中央氣象局地震報告指出，23:23左右中部地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：中部、嘉南。詳情稍候氣象局地震報告。
地震報告指出，23:23規模5.1，震央在南投縣竹山鎮深15km，最大震度雲4投4嘉4彰4中3南3高2苗2澎2東1花1屏1竹1。
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