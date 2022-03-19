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利用烏克蘭戰事 詐團冒用紅十字會名義騙捐款

聯合報 / 記者蕭白雪／台北即時報導
社群上出現冒用紅十字會名義詐款粉絲專頁。　圖片來源：紅十字會提供
社群上出現冒用紅十字會名義詐款粉絲專頁。　圖片來源：紅十字會提供

烏克蘭戰火引起全球關注，中華民國紅十字會日前剛捐助1700箱、逾24萬件物資將送往波蘭等地的紅十字會，由於大批烏克蘭難民湧入波蘭，當地紅十字會急需救護、醫療等器材，我國紅十字會會長王清峰表示，各國紅十字會合作無間，我國紅十字會與波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞等東歐多個紅十字會都有聯繫，為此次烏克蘭戰火引發的難民人道救援全力以赴。

不過，紅十字會志工日前發現竟有不肖人士以「烏克蘭人道救援紅十字會」名義對外公開募款，利用烏克蘭人道危機，要求有意捐款的民眾私訊該粉專小編，隨後邀請加入LINE好友，透過私訓對畫詐騙民眾捐款，還謊稱匯款三至五天後即可收到紅十字會捐款收據。

王清峰表示，不肖人士這種魚目混珠、欺騙大眾的手法，紅十字會已報警處理，決不寬貸。

中華民國紅十字會提醒，民眾捐款前應查明各公益組織相關資訊，切勿上當。若要捐款中華民國紅十字會，請認清人道快遞募款專戶華銀和平分行121-20-0702388，線上捐款https://reurl.cc/akAm3Q，或以電話02-23628232與該會確認相關資訊。

不肖分子利用民眾愛心，以捐款給烏克蘭名義詐騙。　圖片來源：紅十字會。
不肖分子利用民眾愛心，以捐款給烏克蘭名義詐騙。　圖片來源：紅十字會。

紅十字會 捐款 烏克蘭

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