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利用烏克蘭戰事 詐團冒用紅十字會名義騙捐款
烏克蘭戰火引起全球關注，中華民國紅十字會日前剛捐助1700箱、逾24萬件物資將送往波蘭等地的紅十字會，由於大批烏克蘭難民湧入波蘭，當地紅十字會急需救護、醫療等器材，我國紅十字會會長王清峰表示，各國紅十字會合作無間，我國紅十字會與波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞等東歐多個紅十字會都有聯繫，為此次烏克蘭戰火引發的難民人道救援全力以赴。
不過，紅十字會志工日前發現竟有不肖人士以「烏克蘭人道救援紅十字會」名義對外公開募款，利用烏克蘭人道危機，要求有意捐款的民眾私訊該粉專小編，隨後邀請加入LINE好友，透過私訓對畫詐騙民眾捐款，還謊稱匯款三至五天後即可收到紅十字會捐款收據。
王清峰表示，不肖人士這種魚目混珠、欺騙大眾的手法，紅十字會已報警處理，決不寬貸。
中華民國紅十字會提醒，民眾捐款前應查明各公益組織相關資訊，切勿上當。若要捐款中華民國紅十字會，請認清人道快遞募款專戶華銀和平分行121-20-0702388，線上捐款https://reurl.cc/akAm3Q，或以電話02-23628232與該會確認相關資訊。
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