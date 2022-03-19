泰安車站新電梯完工2年 民眾終於不必爬5樓考體力

台中泰安火車站為全台最高火車站，月台高架14.62公尺，但使用20餘年的電梯故障頻繁，民代2年前向台鐵局申請，更換成新型無機房式電梯，終通過市府消防安檢及相關檢查報告，於昨天取得使用許可證，今天上午8時正式啟用。

台中泰安火車站月台高架，高達14.62公尺，相當於5層樓高，但其電梯系統為使用20餘年的油壓式電梯，老舊而故障頻繁，且對行動不便者不友善，多位民眾向泰安里里長、公館里里長陳情，市議員陳本添、立委楊瓊瓔向台鐵局爭取經費改善，2年前改為新型無機房式電梯，斥資450萬，於2年前完工，但因消防安檢等相關檢查，遲遲無法使用，終於昨天取得使用許可證，今天上午8時正式啟用。

泰安社區發展協會理事長劉雪美說，泰安、公館地區有很多長者或腿腳不好的民眾，希望台鐵可以儘速啟用電梯、服務民眾，今天啟用，真的非常開心，她平常也常透過泰安車站搭車到台中火車站或太原車站，但每次還要爬5層樓，就得中途停下來好幾次，才能順利抵達月台。

陳本添指出，泰安車站電梯更新後送安檢時，發現消防安檢圖資審核與車站現況不符，加上管理人交通部鐵路管理局尚未重新申請安全檢查，取得新使用許可證，為維護民眾安全，電梯設備先行停用，期間也偕同楊瓊瓔委員，協調市府都發局督促台鐵局，儘速向檢查機構申請安全檢查，並取得許可證，昨天終於完成所有程序，讓電梯重新服務泰安車站民眾。

立委楊瓊瓔指出，電梯啟用後，未來搭乘民眾就不必再提著大包小包、一步一步，慢慢往上爬，還有行動不便的長者倒著走。