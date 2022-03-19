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追思台灣舞蹈家羅曼菲 3月24日紀念舞展索票入場

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭市公所今天在羅曼菲紀念廣場舉辦追思會，安排「水影舞集」演出。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所今天在羅曼菲紀念廣場舉辦追思會，安排「水影舞集」演出。圖／宜蘭市公所提供

台灣舞蹈家羅曼菲成長於宜蘭，長期在國內外表演、編舞；她不只加入雲門舞集，也與第一代舞者共同創立台北越界舞團，更榮獲吳三連文藝獎、國家文藝獎。她一生為藝術奉獻，2006年3月24日癌逝，宜蘭市公所將每年的該日訂為「羅曼菲紀念日」來緬懷，今天特別在羅曼菲紀念廣場舉辦追思會，下周四在宜蘭演藝廳也有紀念舞展。

1955年出生的羅曼菲自小學舞，台大外文系畢業後，赴美學舞，之後加入雲門舞集，隨舞團到世界各地演出。她取得美國紐約大學舞蹈碩士，在國立藝術學院舞蹈系執教、擔任主任，也成立台北越界舞團、創辦亞洲青年編舞家編舞營、獲邀任雲門舞集藝術總監等。

宜蘭市公所表示，羅曼菲對台灣舞蹈界有高度影響與成就，肺腺癌在2006年帶走這位偉大舞者，帶不走的是她舞蹈教育的貢獻、綻放在舞姿當中的生命力；今天選在紀念日前夕，舉辦羅曼菲追思會，以大提琴演奏「聖桑天鵝」拉開序幕，透過水影舞集的《繁花-終曲》、與羅曼菲合作的南管演唱家王心心《一剪梅》，表達追思之情。

另外，「羅曼菲紀念舞展」將於3月24日在宜蘭演藝廳演出，以「飛越天空之城」為名，不只呼應羅曼菲的重要作品，也期許現今舞者能延續她舞蹈為人帶來的感動。

舞展邀請羅曼菲母校蘭陽女中舞蹈班、羅曼菲學生譚惠貞所帶領的水影舞集，在地舞團如蘭陽舞蹈團、悅風舞集、汶凬舞集，以及大提琴家陳宗漢、鋼琴家陳欣蕙與莊賀帆共同演出。民眾即日起於周一至周五上班期間，可至宜蘭市公所1樓大廳免費索票，每人限取4張。

宜蘭市長江聰淵說，羅曼菲離世已有16年，她的舞蹈精神與紀念銅像將繼續影響宜蘭、台灣的文化藝術，期許年輕舞者能像她一樣，不懼困難地追尋舞台、擁抱理想。

大提琴演奏家陳宗漢演奏《聖桑天鵝》。圖／宜蘭市公所提供
大提琴演奏家陳宗漢演奏《聖桑天鵝》。圖／宜蘭市公所提供
「羅曼菲紀念舞展」將於3月24日在宜蘭演藝廳演出，民眾即日起可至宜蘭市公所免費索票入場。圖／宜蘭市公所提供
「羅曼菲紀念舞展」將於3月24日在宜蘭演藝廳演出，民眾即日起可至宜蘭市公所免費索票入場。圖／宜蘭市公所提供
南管演唱家王心心吟唱《一剪梅》。圖／宜蘭市公所提供
南管演唱家王心心吟唱《一剪梅》。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭 舞團 雲門舞集

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