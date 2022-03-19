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勇！98歲郭深森領軍23位不老騎士 1145公里圓環島夢
你圓夢了嗎？弘道老人福利基金會舉辦「2022不老騎士為愛千里」活動，由98歲郭深森阿公帶領23名平均年齡75歲同伴，10天完成1145公里的熱血不老騎士環島壯舉；今回到台中市，親友熱情揮旗吶喊，長輩獲頒達陣獎牌與證書，場面感動，郭深森更許下「100歲要繼續報名不老騎士」心願，現場響起掌聲。
弘道老人表示，23名不老騎士本月10日從台中市出發，展開1145公里的環島旅程，今天中午抵達台中市南屯區。長輩更擔任「獨居弱勢長輩餐食計畫」愛心大使，出發啟動募款，環島結束後，累積募款金額達471萬元，展現老老互助功力。
今年的環島旅程，長輩除了成功挑戰蘇花公路、南迴公路外，也至各地社區、學校交流，體驗手作肥皂、黃荊包，送給在地的弱勢長輩，傳遞公益環島的初衷，並結合各地觀光景點，讓長輩邊環島圓夢邊朝聖景點，留下美麗回憶。
73歲張雨金受訪說，非常佩服98歲郭深森可以這麼健康、騎得這麼穩，他騎在前面，一起朝向環島終點邁進，就像是鼓勵她一起追尋夢想。
由女兒報名的71歲許文貴分享，他第一次環島，女兒也報名當志工，環島後他更深入與人交流，已經期待下一次再參加不老騎士；女兒許書瑜也說，爸爸環島後個性更開朗，也樂於助人，「就像看著孩子長大一樣的感覺，很奇妙」。
弘道老人福利基金會董事長王乃弘指出，現在的不老騎士不再只是熱血追夢，更結合弱勢長輩需求，升級為「熱血有夢、溫暖有愛」的公益旅行，所有報名錄取的不老騎士們都率先捐款5萬元投入「獨居弱勢長輩餐食計畫」，希望在追逐夢想的同時，號召社會大眾共同關注長輩的用餐需求與健康議題。
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