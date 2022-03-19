春雨北多南少 台南6月底前用水無虞

中央社 / 台南19日電

南部地區正值枯水季，台南市政府今天表示，今年春雨北多南少，但水情仍正常，嘉南灌區一期稻作順利供灌，台南6月底前用水無虞。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，台灣去年上半年歷經56年來最嚴重乾旱，農業灌溉又是台南用水大宗，台南市長黃偉哲已指示掌握水情，滾動檢討農業灌溉節水及多用川流水優先挹注民生用水，將水儘量留在水庫。

水利局表示，今年春雨北多南少，南部正值枯水季，但水情仍正常，嘉南灌區一期稻作順利供灌，民生及工業用水6月底前無虞。

水利局統計，曾文水庫南化水庫3月中旬蓄水總量約2億7600萬公噸，其中曾文水庫2億2100萬公噸，烏山頭水庫5400萬公噸，蓄水率近5成；南化水庫蓄水量約5800萬公噸，蓄水率逾6成。

目前，曾文、烏山頭及南化3大水庫，蓄水總量約3億3500萬公噸，相較過去5年同期平均蓄水量多出1億公噸。

農田水利署嘉南管理處統計，截至3月中旬，嘉南灌區農業灌溉計畫用水約9800萬公噸，實際約供灌7300萬公噸，節供2400萬公噸。

此外，今年1月及2月鋒面過境，河川川流水量穩定，台灣自來水公司第7區管理處利用截流高屏溪川流水，處理後清水支援台南市，每天穩定支援15萬公噸至20萬公噸，以節省南化水庫出水量。

台南市安平、仁德、虎尾寮、官田、安南及柳營等6座水資源回收中心，每天持續供應1萬6800公噸放流水，讓民眾及業者就近取用。

南化水庫 台南 曾文水庫

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