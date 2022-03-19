夏天預備！全台「10大立槳SUP熱點」 早鳥第二人半價

天氣逐漸轉暖，戶外活動、水上體驗也開始成為熱搜關鍵字。Klook平台流量數據觀察，3月起氣溫攀升，水上活動的流量也隨之大幅飆升，相較於前一個月已有4倍以上的成長，預計5月將迎來水上活動爆發期，搜尋流量將有3倍以上的漲幅。

預備迎接夏季，Klook推出全台初夏玩水早鳥限時折扣，指定SUP立槳和獨木舟第二人半價優惠起，雙人同行最多現省900元，另公開秘境溯溪、浮潛等熱門水上活動。此外，也盤點全台10個人氣爆棚的SUP立槳熱點，從適合新手體驗的萬里翡翠灣到有小峇里島之稱的墾丁中洲秘境，都可以找到適合自己的立槳玩法。

初次嘗試立槳的旅客，建議選擇從沙岸地形出發，因岸邊海浪較平緩，也可踩著沙灘慢慢推板入海，等準備就緒再嘗試上板。推薦地點包括距離台北市約半小時車程的「基隆外木山」，或是位於新北市的「萬里翡翠灣」，尤其翡翠灣擁有長達1,500公尺半月型細白沙灘，更適合SUP新手；若前往離島澎湖，則不可錯過「隘門沙灘」體驗SUP立槳，一探澎湖珊瑚礁沙灘，清澈見底的海水，還能租借透明的SUP板，拍起照彷彿就像漂浮在海面上。

已有經驗、想追求多一點刺激感，建議前往花蓮「清水斷崖」，站在SUP板佇立在海平面上，在日出或日落的美景伴隨下，划向絕美地景清水斷崖；或是前往新北市「東北角象鼻岩」來場刺激有趣的SUP立槳之旅，以海上視角欣賞獨特象鼻岩海蝕洞地形。

如果想體驗漂浮在水上，用不同的視角感受湖面山景，平靜的湖泊水域就是最佳選擇，無需耗費太多精力、更容易掌握平衡與立槳技巧，划累了還能坐在板上隨湖水飄蕩欣賞湖畔兩旁風光。南投日月潭正是近年熱門的SUP立槳地點，旅客可以輕鬆站在日月潭潭面上，在薄霧中感受靜謐又帶點神秘的湖光山色；或是前往花蓮第一大湖泊「鯉魚潭」，站在SUP板上欣賞壯麗的花東自然景致。

網美立槳更講究畫面，近年網路聲量爆表的網美景點「龜山島牛奶海」，可租借透明的SUP板和空拍服務，還能拍出令人羨慕的夢幻美照；位於墾丁後壁湖到貓鼻頭之間的「中州秘境」，當地人暱稱為小峇里島，平坦的海岸延伸到提防口，還沒上SUP板就可以看到許多海底生物悠游其中，特殊的礁岩地形和藍綠色的海水，怎麼拍都超漂亮；來到「小琉球」體驗透明SUP立槳，站上透明SUP板往下一看就能感受清澈見底的海水，還有機會看到海龜在海底悠遊。

即日起至4月15日Klook祭出初夏早鳥優惠，全台指定水上活動，包括各式熱門SUP立槳、透明獨木舟、秘境溯溪、抓蝦等獨特體驗，雙人同行第二人即享半價優惠。以日月潭SUP立槳體驗為例，原價1,800元，第二人半價900元，現省900元。相關資訊可查：