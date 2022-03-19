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異域故事館正式開館 忠貞市場不只美食更有孤軍故事

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮忠貞新村文化園區異域故事館今正式開館，館內承載著異域孤軍一代人故事。
桃園平鎮忠貞新村文化園區異域故事館今正式開館，館內承載著異域孤軍一代人故事。

桃園平鎮忠貞新村文化園區異域故事館今正式開館，館內承載著異域孤軍一代人故事，出資興建故事館的金三角基金會董事長王根深本身是情報員，為了讓大家不要忘記這段歷史；桃園市長鄭文燦今也出席開館典禮並表示，館內展示許多珍貴的歷史影像、文物，並推出體驗活動讓大家身歷其境，瞭解當時異域孤軍離開國土，在金三角地區作戰、生活故事。

桃園平鎮龍岡地區為末代孤軍撤退到台落角處，周邊有許多特色的滇緬美食及米干店，每年眾所矚目的米甘節也都吸引不少遊客，不過異域孤軍的故事卻鮮少人了解，因此出資1億元興建並在市府協助下順利完工，目前完工的異域故事館建館總經費為5000萬元。

王根深原是緬甸密支那的華僑富商之子，15歲那年，加入台灣情報局在泰北成立的光武部隊，從事反共游擊作戰，於金三角地區從事情報工作達13年之久，任務結束後王根深奉令來台，1981年與妻子、岳母在龍岡忠貞新村家門口，開設阿美米干店，在十餘年前開始奔走興建故事館。

故事館內部規劃有遊客中心、視聽室與主要展廳，展廳規劃為「亂、靜、迷、回、容」五大主題，故事館內分歷史文物展示、戰地模擬、馬幫文化與介紹，並包含情報作戰的文獻與重要裝備；也推動反毒宣傳，因異域金三角為全世界最大毒品生產地，當地種植罌粟鴉片、海洛因等歷史緣由；也包含孤軍來台與滯留泰北眷屬現在狀況等。

鄭文燦指出，桃園升格後每年舉辦龍岡米干節搭配展覽，呈現異域孤軍遷台的歷史，市府也將持續與魅力金三角商圈合作，結合龍岡米干節、小旅行等活動，成為桃園主題旅遊的亮點。

桃園平鎮異域故事館內部規劃有遊客中心、視聽室與主要展廳。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮異域故事館內部規劃有遊客中心、視聽室與主要展廳。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮忠貞新村文化園區異域故事館今正式開館。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮忠貞新村文化園區異域故事館今正式開館。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦 文物

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