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4大賞螢秘境公開！KKday宜蘭私人酒莊+賞螢晚宴990元
每年3月中下旬至5月是全台賞螢旺季，要想追螢光、又希望人擠人，深度旅遊體驗電商平台KKday為此推出全台賞螢秘境行程，結合酒莊導覽、私饌料理、油桐花季、藝術表演、獨棟小木屋住宿等體驗，每人千元有找。
位於宜蘭頭城山谷地帶的知名觀光酒窖「藏酒酒莊」，因周邊溪谷水質清澈且氣候舒爽，是當地少數的賞螢秘境，業者推出賞螢晚宴半日遊，結合酒窖巡禮、無菜單佳餚、手作DIY體驗等，每人990元起；也能加碼入住宜蘭頭城農場，二日遊再加窯烤DIY、農場晚餐、天燈祈福、阿嬤手路菜午餐等，4人3,900元起。
苗栗三義山中的「卓也小屋」，建築風格古色古香，藍染DIY體驗也是一大特色，所有染料皆由民宿主人種植的藍草製成，除了可親自染出自己喜愛的風格作品，還有美味下午茶，4月中起至5月初滿山滿谷的螢火蟲與5月油桐花浪漫共舞。KKday推出獨家優惠套餐，卓也小屋藍染體驗＋蔬食自助饗宴每人615元起。
馥森宜蘭里山藝術生態園區是北台灣獨樹一幟的休閒農場，以與自然共生為信念，將自然美學與生活儀式藝術展演融入園區體驗。KKday也推出馥森宜蘭藝境一日遊系列・結合生態導覽、下午茶、法式無菜單料理、DIY體驗等，每人758元起，4至5月螢火蟲季可參加夜間賞螢。
位於南投縣魚池鄉的「晶園休閒渡假村住宿」，以稀有珍貴的台灣檜木為材，擁有103間客房，滿室木香。KKday也提出獨棟小木屋方案，一泊三食、8人入住20,000元起，包含BBQ野炊獨家樂晚餐、風味早餐、山茶花導覽、總統套房導覽、英式下午茶、原住民狩獵活動、花圈DIY等體驗，鄰近的大林村螢火蟲季將於4月5日至5月中旬展開，可以450元加購導覽行程。
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