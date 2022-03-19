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轉動青春的模young！中市邀青少年任兒少代表

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市青少年福利服務中心今舉辦「轉動青春的模young」活動，學生在舞台上大放異彩。圖／財團法人迎曦教育基金會
台中市青少年福利服務中心今舉辦「轉動青春的模young」活動，學生在舞台上大放異彩。圖／財團法人迎曦教育基金會

台中市青少年福利服務中心今在台中廣三SOGO百貨舉辦「轉動青春的模young」活動，邀請藝人Gigi(林如琦)擔任代言人，現場除有各高中青少年團體表演，更設有關卡挑戰，邀請青少年體現兒童權利公約CRC精神，展現青少年的活潑與行動力。社會局邀請11歲至未滿18歲兒少報名參加第三屆台中市兒少代表，以實際行動關心事務，展現兒少精神。

社會局長彭懷真表示，兒少是我們的未來，創造更好的新時代要從現在開始，透過青少年福利服務中心、友善青少年據點及兒少代表培力等多元方式，陪伴兒少成長，以正向、活潑、健康的態度，傳達青少年的創意思維，培養公民素養、積極參與公共事務等意識，落實CRC精神，共創友善台中新生活。

社會局表示，今年即將選出第三屆台中市兒少代表，歡迎目前就讀、實際居住或設籍於台中市，關心兒少福利與權益議題或有興趣的11歲至未滿18歲兒少報名。報名時間即日起至4月29日止，網址：https://www.society.taichung.gov.tw/1378731/post

為落實兒童權利公約精神，市府傾聽與尊重兒少的聲音，以「富市台中、新好生活」為目標，共創一個友善兒少成長環境，幸福宜居的國際化城市。

今日活動，立委黃國書、市議員黃守達、西區區長王瑞嘉、警察局少年警察隊隊長陳文哲、公民里長林京玲、廣三SOGO經理森川美彥、財團法人熱愛生命文教基金會理事長方嘉綺、社團法人中華傳愛社區服務協會秘書長楊惠琳均到場，市議員張彥彤也派代表共襄盛舉。

台中市青少年福利服務中心今舉辦「轉動青春的模young」活動，學生在舞台上大放異彩。圖／財團法人迎曦教育基金會
台中市青少年福利服務中心今舉辦「轉動青春的模young」活動，學生在舞台上大放異彩。圖／財團法人迎曦教育基金會

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