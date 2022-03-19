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68歲開朗阿公性情大變 就醫發現罹患巴金森氏症

中央社 / 花蓮縣19日電

花蓮68歲林姓阿公原本總是笑咪咪，近來經常面無表情，家人誤以為阿公有心事，就醫才發現罹患巴金森氏症。門諾醫院指出，長輩若動作緩慢、肢體不靈活及手部顫抖應儘速就醫。

門諾醫院指出，巴金森氏症發病平均年齡約60歲，其中男性患病比率略高於女性。門諾醫院神經內科醫師吳令治表示，屬常見的腦部神經退化性疾病，初期患者會有動作緩慢、肢體不靈活、手部顫抖等症狀。

吳令治表示，巴金森氏症無法被治癒，但也非絕症，治療上以口服藥、貼片為主，手術治療須考量患者狀況，且開刀部位是腦部，因此選擇手術治療的患者相對少。

吳令治指出，臨床上她常會告訴患者，巴金森氏症不是絕症，是退化性的疾病，只要及早發現治療，可好好控制15至20年，就如同每個人都會有變老的一天，只是透過什麼樣的方式讓自己可以老的慢一點、活得更久一點。

醫師指出臨床上常遇到患者自行更改服藥次數或自行停藥，都可能造成病情加重，呼籲家屬應協助患者配合醫師治療，切忌聽信訪間謠傳或是服用來路不明的偏方而耽誤治療。

門諾醫院指出，隨著病程到了中晚期，有80%的巴金森氏症患者會出現吞嚥問題，喝水容易嗆到、吃東西容易卡在喉嚨、覺得食物難吞嚥、吃完老是覺得有痰，進食會愈吃愈慢、愈吃愈少。

門諾醫院語言治療師許家寧表示，如果吞嚥問題未處理，可能會造成患者水份不足、營養不夠甚至容易引發吸入性肺炎住院治療，呼籲家屬要留意患者狀況，尋求復健科語言治療師的協助，透過吞嚥檢查找出問題，協助患者能夠吃的更安全。

患者 巴金森氏症 醫師

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