穿越時空秒變「古人」 在宜蘭中興文創大秀古典美

宜蘭新住民逾9000人，6成來自大陸為最多，其次是東南亞國家。宜蘭縣政府為推廣多元文化，今天首次舉辦「穿越時空～古裝派對」活動，地點選在富有文化蘊涵的中興文化創意園區。現場不只能秒變「古人」，還有古箏樂曲、漢服舞蹈表演、各式闖關活動，吸引不少古裝同好者、大小朋友共襄盛舉。

「穿越時空～古裝派對」的內容豐富，最吸睛的莫過於「古人」齊聚一堂。民眾在場免費換裝，體驗漢服、韓服、和服等服飾，也有來自各方的古裝同好者梳妝打扮，盛裝出席，秀出各自古典美，讓時空彷彿真的回到古代。

基隆21歲張小姐今天特別穿著明朝服飾共襄盛舉，順道在宜蘭遊玩。她分享，國中開始看古裝劇，覺得漢服漂亮，慢慢深入了解中華文化；從簪子等小東西入手，目前擁有唐朝、明朝共4套漢服。

趣味遊戲商舖以仿古的街景市集呈現，有日日春茶舖「套圈圈」、年年來豆鋪「夾豆」、斗斗金米舖「秤米」等闖關活動，讓民眾體驗古代的市井生活，過關者還能享有古早味糖葫蘆，大小朋友玩得不亦樂乎。