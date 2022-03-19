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竹市動物園食物森林收成囉 園方開課邀親子替動物加菜

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，明天下午1點開放網路報名。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，明天下午1點開放網路報名。圖／新竹市立動物園提供

新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，邀請大小朋友實際操作認識動物營養、植物生態及昆蟲觀察等知識，20日下午1點開放網路報名，共6梯次、120名額。

園長楊礎遠說，「食物森林」為市立動物園裡的生態秘境，位於河馬樂樂展場對面森林，裡面栽培的每個植物都與動物、昆蟲息息相關，除了增加作物多樣性，還有戶外蝴蝶蜜源區及獨角仙復育區，讓食物森林成為兼具教育、生態性的環境教育場所。

為了推廣食物森林理念，動物園規畫了一系列免費教育課程，26日由「幫動物加菜啦！食物森林自然教育活動」率先登場，邀請民眾一起動手摘取植物，並從中了解各種食物的營養成份以及動物們的食性需求，親手為動物們準備新鮮的蔬食大餐。

4月9日則輪到「鋤禾日當午！食物森林自然教育活動」上場，將介紹各種作物的成長條件及喜歡吃這些植物的動物們，並可現場種植動物可食的植物。4月24日為「公民科學家-動物生態調查教育活動」，參與民眾以食物森林及周圍作為樣區，實際執行生態調查，親身體驗昆蟲學家的研究方法，以了解本地生物及生物多樣性的意義。

動物園指出，食物森林作物收成系列活動共有3大主題，3項主題活動分為上下場次，每場限定10組親子，課程免費但入園需自行購票，20日下午1點開放網路報名，歡迎有興趣的民眾上網報名，詳情請上「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」臉書粉絲專頁。

新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，明天下午1點開放網路報名。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，明天下午1點開放網路報名。圖／新竹市立動物園提供

動物園 新竹 親子

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