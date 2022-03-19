聽新聞
test
0:00 / 0:00
「柚花藝術節」今、明在台南麻豆 結合花香、各式藝文登場
「柚花藝術節」今、明2天在柚花小鎮台南麻豆登場。集結麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊帶來「柚園野餐會」、「花下音樂會」、「柚花藝術市集」、「親子DIY」、「裝置藝術」、「柚子主題故事」及「童花書界」等系列精彩活動，市長黃偉哲邀請大家來體驗。
今天上午許多首度來訪民眾猶如劉姥姥進大觀園，穿梭柚花巷、柚子園遊賞。黃偉哲表示，他一直想推柚花觀光，如果能夠在柚花開花期辦活動，或有機會在柚樹底下野營，聞著柚花香過一個晚上，柚樹底下來露營應該也不錯。他祝福今天活動圓滿，也希望文旦產業鏈能夠建置成功，讓柚子從柚花一直到文旦的加工，不管是用的、吃的、喝的都可以為農民帶來經濟價值。
今年柚花巷內集結近50個攤位的「柚花藝術市集」有陶藝、金工、竹編、藍染、茶席、咖啡輕食、地方特色商家等琳瑯滿目，還有現場人像剪影、似顏繪、植物染和版畫DIY等親子美術活動。
黃偉哲贈送柚花藝術節紀念氣球給在柚子園野餐的民眾；搭配台南市民族管絃樂團的「花下音樂會」組曲、兒童繪本區柚子主題說故事活動等在地特色藝文風氣活動。
市府文化局還邀請5組新銳藝術家，作品展示在磚井社區的柚花巷和柚子園內，有王柏霖「公園飛熊不錯ㄋㄟ」、任大賢「線代生活」、陳俊憲「舞動」、共工藝 (謝瀠瑢、鍾宜庭) 「抓一個抓抓」、Mud Child．憇陶囝仔和安業國小共創的「柚花」裝置藝術，讓充滿花香與文旦的麻豆小鎮更添藝術氣息。活動詳情及最新消息在總爺藝文中心FB粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言