「柚花藝術節」今、明在台南麻豆 結合花香、各式藝文登場

「柚花藝術節」今、明2天在柚花小鎮台南麻豆登場。集結麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊帶來「柚園野餐會」、「花下音樂會」、「柚花藝術市集」、「親子DIY」、「裝置藝術」、「柚子主題故事」及「童花書界」等系列精彩活動，市長黃偉哲邀請大家來體驗。

今天上午許多首度來訪民眾猶如劉姥姥進大觀園，穿梭柚花巷、柚子園遊賞。黃偉哲表示，他一直想推柚花觀光，如果能夠在柚花開花期辦活動，或有機會在柚樹底下野營，聞著柚花香過一個晚上，柚樹底下來露營應該也不錯。他祝福今天活動圓滿，也希望文旦產業鏈能夠建置成功，讓柚子從柚花一直到文旦的加工，不管是用的、吃的、喝的都可以為農民帶來經濟價值。

今年柚花巷內集結近50個攤位的「柚花藝術市集」有陶藝、金工、竹編、藍染、茶席、咖啡輕食、地方特色商家等琳瑯滿目，還有現場人像剪影、似顏繪、植物染和版畫DIY等親子美術活動。

黃偉哲贈送柚花藝術節紀念氣球給在柚子園野餐的民眾；搭配台南市民族管絃樂團的「花下音樂會」組曲、兒童繪本區柚子主題說故事活動等在地特色藝文風氣活動。