快訊

3月22日起 南韓航班「落地陽性」後送醫院或集檢所

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「柚花藝術節」今、明在台南麻豆 結合花香、各式藝文登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「柚花藝術節」今、明台南麻豆結合花香與各式藝文登場。記者周宗禎／翻攝
「柚花藝術節」今、明台南麻豆結合花香與各式藝文登場。記者周宗禎／翻攝

「柚花藝術節」今、明2天在柚花小鎮台南麻豆登場。集結麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊帶來「柚園野餐會」、「花下音樂會」、「柚花藝術市集」、「親子DIY」、「裝置藝術」、「柚子主題故事」及「童花書界」等系列精彩活動，市長黃偉哲邀請大家來體驗。

今天上午許多首度來訪民眾猶如劉姥姥進大觀園，穿梭柚花巷、柚子園遊賞。黃偉哲表示，他一直想推柚花觀光，如果能夠在柚花開花期辦活動，或有機會在柚樹底下野營，聞著柚花香過一個晚上，柚樹底下來露營應該也不錯。他祝福今天活動圓滿，也希望文旦產業鏈能夠建置成功，讓柚子從柚花一直到文旦的加工，不管是用的、吃的、喝的都可以為農民帶來經濟價值。

今年柚花巷內集結近50個攤位的「柚花藝術市集」有陶藝、金工、竹編、藍染、茶席、咖啡輕食、地方特色商家等琳瑯滿目，還有現場人像剪影、似顏繪、植物染和版畫DIY等親子美術活動。

黃偉哲贈送柚花藝術節紀念氣球給在柚子園野餐的民眾；搭配台南市民族管絃樂團的「花下音樂會」組曲、兒童繪本區柚子主題說故事活動等在地特色藝文風氣活動。

市府文化局還邀請5組新銳藝術家，作品展示在磚井社區的柚花巷和柚子園內，有王柏霖「公園飛熊不錯ㄋㄟ」、任大賢「線代生活」、陳俊憲「舞動」、共工藝 (謝瀠瑢、鍾宜庭) 「抓一個抓抓」、Mud Child．憇陶囝仔和安業國小共創的「柚花」裝置藝術，讓充滿花香與文旦的麻豆小鎮更添藝術氣息。活動詳情及最新消息在總爺藝文中心FB粉絲專頁。

「柚花藝術節」今、明台南麻豆結合花香與各式藝文登場。記者周宗禎／翻攝
「柚花藝術節」今、明台南麻豆結合花香與各式藝文登場。記者周宗禎／翻攝

黃偉哲 文旦 台南

延伸閱讀

建構台南影視工業聚落 日治榮町片場完工

岸內影視基地榮町片場完工 黃偉哲力邀影視業取景拍攝

長榮女大學命案凶嫌判死刑 黃偉哲：連我都很難原諒他

隔空交火？陳以信喊話遷移航指部 黃偉哲貼文共機擾台

相關新聞

影／缺蛋後雞肉恐也短缺？ 陳吉仲保證「供應沒問題」

繼雞蛋缺貨之後，如今受到美國禽流感疫情，及新冠疫情航運等影響，又傳出國肉雞肉也短缺？目前白肉雞產地價每公斤32元為史上最...

「柚花藝術節」今、明在台南麻豆 結合花香、各式藝文登場

「柚花藝術節」今、明2天在柚花小鎮台南麻豆登場。集結麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊帶來「柚園野餐會」、「花...

竹市動物園食物森林收成囉 園方開課邀親子替動物加菜

新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，邀請大...

天氣濕熱分泌物變豆腐渣 當心陰道炎找上身

春分時節氣候潮濕悶熱，女性陰道感染黴菌患者也大增，可能出現類似豆腐渣狀分泌物、搔癢難耐，婦產科醫師王呈瑋除呼籲儘快就醫，...

68歲開朗阿公性情大變 就醫發現罹患巴金森氏症

花蓮68歲林姓阿公原本總是笑咪咪，近來經常面無表情，家人誤以為阿公有心事，就醫才發現罹患巴金森氏症。門諾醫院指出，長輩若...

「撲克臉」非臉臭 醫師提醒手抖面僵可能是巴金森氏症

巴金森氏症好發於中老年人，大部分人對於這個疾病的印象就是「手抖」，但動作變慢、臉部僵硬「撲克臉」、平衡感變差，也都是巴金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。