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資源回收物換民生用品 衛生紙最搶手

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市芳草里的資源回收便利站。記者李宗祐／攝影
嘉義市芳草里的資源回收便利站。記者李宗祐／攝影

嘉義市14個里響應成立資源回收便利站，市民可以將家中資源回收物送到離家最近的便利站兌換衛生紙、柚子皂等民生用品；芳安里長陳文彬說，資源回收物能夠兌換民生用品，很受里民歡迎，可說是將資源回收物變黃金，無形中建立里民愛物惜物觀念，希望活動可以持續下去。兌換品中尤其是衛生紙最搶手，限定每人每次限兌換2樣。

在回收站幫忙兌換物品的楊小姐說，想兌換衛生紙的里民最多，可能是里內的老人比較多消耗快，加上衛生紙價錢波動，所以數量很快就被換光光，建議可以提供更多的衛生紙供里民兌換。

里長陳文彬說，芳草里在4年前就加入資源回收便利站，里民已習慣做好資源回收，並將回收物送到回收站換取民生用品，普遍反應良好。

市環保局表示，做好回收才能有效節省資源，今年度嘉義市資源回收便利站收受的回收物包括紙容器、鋁容器、鐵容器、寶特瓶、乾電池、光碟片、手機、玻璃容器（綠色、褐色、透明）、廢紙類、塑膠類、資訊用品與電子用品等12類，即日起至10月底前，民眾可前往可攜帶家中的資源回收物至最近的便利站兌換衛生紙、柚子皂、洗碗精及洗手乳等民生用品（每人每次限兌換2樣，數量有限換完為止），希望市民一起做好居家垃圾分類工作。

環保局表示，今年度嘉義市增加到14個里響應成立資源回收便利站，分別為中庄里、北門里、民族里、華南里、盧厝里、興村里、大溪里、育英里、保安里、致遠里、新厝里、福民里、翠岱里及芳安里，市民可以攜帶資源回收物兌換民生用品，各站開設地點及時間公告在市府環保局網站。希望透過這次活動，有更多的里或社區加入便利站行列，讓市民更方便就近共同響應環保。

今年度市環保也邀約各級學校協助宣導，希望藉由親子之間的共同響應，讓學子有機會更了解資源回收的重要性。

上午不少市民前來兌換民生用品。記者李宗祐／攝影
上午不少市民前來兌換民生用品。記者李宗祐／攝影
資源回收便利站宣導傳單。圖／嘉義市政府提供
資源回收便利站宣導傳單。圖／嘉義市政府提供
芳草里長陳文彬（左）表示，雖然每人最多只能兌換2包衛生紙，但仍然供不應求。記者李宗祐／攝影
芳草里長陳文彬（左）表示，雖然每人最多只能兌換2包衛生紙，但仍然供不應求。記者李宗祐／攝影
資源回收便利站宣導傳單，回收站地點及時間。圖／嘉義市政府提供
資源回收便利站宣導傳單，回收站地點及時間。圖／嘉義市政府提供

衛生紙 資源回收 嘉義

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