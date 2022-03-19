海洋保育巡查員開缺 起薪3.6萬起

北基、雲嘉及澎湖海洋保育站開缺，海洋委員會海洋保育署將進用3名海洋保育巡查員從事海洋保育類野生動物擱淺救援、海洋環境汙染案件巡查應變、海洋保護區巡查等海洋保育相關工作，起薪在3萬6000多元到4萬2000多元間，報名至4月1日止。

海保署表示，「海洋保育巡查員」甄試報名一律採郵寄報名，4月18日上午及下午分別舉行筆試及口試，考科為「海洋保育概論及實務」，試場在高雄市前鎮區成功二路25號5樓及7樓，4月12日會在海保署網站公告參加筆試及口試人員名單與口試應報到時間。

「海洋保育巡查員」依職等起薪依職等不同，介於3萬6000元至4萬2000多元間，可逐步晉級，筆試只考「海洋保育概論及實務」一科，通過筆試與面試後，正取3名(聘用七等1名、約僱五等2名)，候補9人，分區域、分等別按成績依序候補，年齡限65歲以下。

海保署表示，海洋保育巡查員享有年終工作獎金、勞保、健保、退休金提撥、慰勞假補助及未休畢慰勞假加班費等權利（不適用勞基法）。甄試簡章暨報名表可至海洋委員會海洋保育署官網（ http://www.oca.gov.tw）下載。