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影／缺蛋後雞肉恐也短缺？ 陳吉仲保證「供應沒問題」
繼雞蛋缺貨之後，如今受到美國禽流感疫情，及新冠疫情航運等影響，又傳出國肉雞肉也短缺？目前白肉雞產地價每公斤32元為史上最高。農委會主委陳吉仲上午出席台南生技寵物保健食品廠開幕受訪時指出，目前國內肉雞跟土雞生產，再加上進口部分可以滿足國內需求。
他表示，尤其從美國進來的大都是雞腿翅，目前進口占國內需求不到3成、約27%，其他都是國內來供應。最近美國禽流感疫情再加上新冠疫情航運成本墊高，但進口量仍維持17至20萬噸，其餘都由國內生產供應。
他說，目前國內這邊絕對可以滿足國內需求，再加上我們又有相關庫存，而且重要的是肉雞生產到屠宰一個多月就可以供應，再加上庫存供應就可足夠。
他表示，下周一就到經濟委員會報告，國內農畜牧水產庫存及調節措施，在疫情期間或俄烏戰爭下，全台農產品供應絕對沒有問題。
同時，他也指出，黃豆、玉米等原物料上漲，飼料也隨之上漲，飼料從每公斤4元多，上漲至15元等不等價格，雞肉、雞蛋也受到影響，導致畜牧業負擔，目前雞肉價格約每公斤32元，惟對農民而言還可以有合理利潤，只要生產及飼料價格維持的住，就不會造成農民生產成本增加，後續原物料相關價格回穩，市場價格也會更加穩定。
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