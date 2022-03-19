重拾4月瘋春吶的悸動 「台灣祭」60組樂團接力嗨唱3天

曾掀起流行音樂熱潮的墾丁春天音樂季，墾管處公告今年清明連假場地和時間，但連續3年都無廠商申請；屏東縣政府為不讓歷史悠久且帶動龐大音樂經濟商機的音樂活動消失，去年清明連假以全新的「台灣祭」獨立音樂品牌在墾丁大灣遊憩區呈現， 今年定4月1至3日登場，邀60組獨立樂團在4大舞台接力開唱，張震嶽、滅火器、神棍樂團將壓軸登場，墾丁清明連假住房已有八成。

墾丁春天音樂季源於1995年4月，2名來台旅遊的美籍青年和友人到墾丁開收費演唱會，取名「春天吶喊」，自此掀起一股「春吶熱」，看中音樂經濟商機的大小售票音樂派對隨之而起，為整頓所衍生治安、破壞環境亂象，墾管處15年前納管，在清明連假開辦墾丁春天音樂季，今年依例開放區內鵝鑾鼻、大灣2處遊憩區場地，但即使降低租金，連續3年都無廠商申請。

在10多年前墾丁春天音樂季最風光的年代，獨立樂團發表創作音樂的「春天吶喊」，和大咖歌手演唱會型態的「春浪音樂節」相互尬場，另有新型態的「夏都春宴」和「音樂泡泡趴」加入，當時掀起流行音樂熱潮，一房難求，曾為墾丁創造數億音樂經濟商機，5年前隨著遊客量暴跌而出走或停辦，前年初爆發的國際疫情持續延燒，接連3年無廠商向墾管處申辦，成為樂迷不捨的記憶。