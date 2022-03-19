快訊

3月22日起 南韓航班「落地陽性」後送醫院或集檢所

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

27歲腦中風癱瘓 人生跌谷底...她復健15年奇蹟恢復正常

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。記者巫靜婷／攝影
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。記者巫靜婷／攝影

「醫生說我真衰！」包淳平談起27歲那年，新婚不久的她，只因與丈夫周末騎自行車來回淡水至士林，就因頭部劇烈疼痛還嘔吐緊急送醫，原先以為頭痛打止痛針休息就好，沒想到她在醫院急診室一躺半小時醒來臉卻歪了，剛好被路過的神經外科主任醫師發現，檢查之後才發現是「腦中風」。

包淳平因腦出血自體無法吸收，趕緊開了20幾小時的刀才撿回一命，卻因此癱瘓在床，只剩頭部會轉，幸運的是她在一次與婆家吵架情緒激動，意外刺激神經重新接上，才又恢復到能走，只不過術後恢復之路千辛萬苦，還曾因腦壓過高暫時取出頭蓋骨，醫師建議她無時無刻都要戴「安全帽」避免碰撞。

突如其來的腦中風，打亂了包淳平的人生，失去了服裝銷售事業大好前途與婚姻，不過她仍保持樂觀個性，15年的復健人生，讓她與復健師們打成一片，她笑著說「帥氣的復健師就是我的動力」，如今她雖走路較緩慢、左手尚無法做細微動作，其餘皆恢復良好，從以前天天復健，到現在一周只需報到一次。

「相信活著就有希望」包淳平說，生病以來最感謝父母一路相伴，父母親為了幫助她重新融入社會，一年多前承租竹北車站舊站房開啟餃子店，而她就負責當收銀員、招呼客人等，個性活潑的她從不吝嗇分享人生故事，現在不僅是復健中心的活招牌，更是餃子店客人的開心果。

包淳平曾罹患腦中風復健15年重回正常生活，目前在父母開的水餃店幫忙。記者巫靜婷／攝影
包淳平曾罹患腦中風復健15年重回正常生活，目前在父母開的水餃店幫忙。記者巫靜婷／攝影
包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／包淳平提供
包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／包淳平提供
包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／包淳平提供
包淳平因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，也曾跨系參與服裝設計系的走秀。圖／包淳平提供
包淳平（前右二）因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，站在當時的秀導楊佩綺（中）旁笑容燦爛十分亮眼。圖／包淳平提供
包淳平（前右二）因身材高䠷大學時期就被凱渥相中當模特兒，站在當時的秀導楊佩綺（中）旁笑容燦爛十分亮眼。圖／包淳平提供

復健 腦中風 父母

延伸閱讀

腦中風患者年齡降 新竹工程師血壓高就要注意

台大研究生打完AZ第1劑險癱瘓 就怕人生毀了

【線上課程】不可不知的腦中風大小事 給照服員的基礎入門課

偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

相關新聞

影／缺蛋後雞肉恐也短缺？ 陳吉仲保證「供應沒問題」

繼雞蛋缺貨之後，如今受到美國禽流感疫情，及新冠疫情航運等影響，又傳出國肉雞肉也短缺？目前白肉雞產地價每公斤32元為史上最...

「柚花藝術節」今、明在台南麻豆 結合花香、各式藝文登場

「柚花藝術節」今、明2天在柚花小鎮台南麻豆登場。集結麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊帶來「柚園野餐會」、「花...

竹市動物園食物森林收成囉 園方開課邀親子替動物加菜

新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，邀請大...

天氣濕熱分泌物變豆腐渣 當心陰道炎找上身

春分時節氣候潮濕悶熱，女性陰道感染黴菌患者也大增，可能出現類似豆腐渣狀分泌物、搔癢難耐，婦產科醫師王呈瑋除呼籲儘快就醫，...

68歲開朗阿公性情大變 就醫發現罹患巴金森氏症

花蓮68歲林姓阿公原本總是笑咪咪，近來經常面無表情，家人誤以為阿公有心事，就醫才發現罹患巴金森氏症。門諾醫院指出，長輩若...

「撲克臉」非臉臭 醫師提醒手抖面僵可能是巴金森氏症

巴金森氏症好發於中老年人，大部分人對於這個疾病的印象就是「手抖」，但動作變慢、臉部僵硬「撲克臉」、平衡感變差，也都是巴金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。