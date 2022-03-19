回響／梨山幸福巴士2.0試營運 已服務逾700人次

大梨山地區有梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落，921地震後中橫公路中斷搶修中橫便道管制通行，不僅對外交通不便，部落之間公共運輸亦有服務缺口，無法深入到在地部落村里，影響民眾就醫、就學的便利性。交通部公路總局說，為改善梨山地區交通，並導入在地化的服務，去年與台中市政府交通局共同合作，規畫幸福巴士2.0整合服務。

公總說，相關服務已於1月24日通車試營運，並由在地的社會團體─梨山社區發展協會及五名在地個人駕駛成立市區汽車客運業提供服務，至3月中已服務人次超過700人次，並滾動檢討營運模式當中。

聯合報願景工程「體檢行的正義」曾報導台中市和平區梨山部落偏鄉長照專車路難行，載一趟賠一趟入不敷出。

為了了解梨山地區幸福巴士試營運概況及相關營運環境與民行需求，交通部政務次長陳彥伯今天率公路總局、台中市政府交通局、台中區監理所及梨山社區發展協會等一行前往梨山地區部落訪視，實地至部落地區視察幸福巴士營運情形，以檢討精進提供更完善的運輸服務。

陳彥伯在訪視過程說，偏鄉幸福巴士是之前他擔任公路總局局長時非常重視的工作，同時也是部長施政重點政策之一，尤其偏鄉交通不比都會地區，多數運輸業者不願意經營，便需要善用在地資源及加強整合，所以之前交通部推動法規鬆綁，讓偏鄉可以由在地團體或個人合法來提供運輸服務，不僅安全上更有保障並可避免違規載客，也為偏鄉創造一些就業機會，創造多贏的局面。

公總說，今天除了訪視幸福巴士的營運環境及運作情形外，陳彥伯等一行也實際試乘營運車輛深入至新佳陽部落實地體會當地的交通困境，以及檢視幸福巴士的服務是否滿足需求，並向服務的駕駛及乘客致意及聽取意見，希望營運服務可以再精進提升。

公路總局局長陳文瑞則說，為了實現交通正義及落實部長改善偏鄉交通的政策，今年將持續推動幸福巴士2.0，希望為偏鄉注入更多元、彈性及在地化的運輸服務，讓偏鄉交通持續改善進步。

和平區梨山里里長賴盛功表示，感謝交通部、公路總局及台中市政府交通局等關心梨山地區的交通困境，並協助讓梨山幸福巴士順利推動，協會未來也會用心經營，為當地的交通貢獻一份心力。