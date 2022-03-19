下周二東北季風襲有感變天！這2天全台有雨 低溫探15度

把握好天氣，下周二開始又要變天。中央氣象局說，下周二鋒面通過，東北季風增加，一路影響到下周四，尤其下周三、四加上華南雲雨區東移，全台有雨。最冷時間則在下周三晚到下周四清晨，北部低溫下探15度。

氣象預報員陳伊秀說，周末甚至到下周一都是溫暖偏熱。今天環境場偏東風，下周日偏東南風，今晚到明天迎風面東半部沿海地區有局部大雨發生機率，下周一轉南風，東半部還是有局部雨。

陳伊秀說，下周二開始鋒面通過，東北季風增強，持續影響到下周四。下周三、四東北季風影響外還有華南雲雨區水氣帶過來，降雨逐漸全面。

陳伊秀說，下周二因為鋒面偏北邊，降雨以中部以北跟東半部為主，預估是陣雨或是雷雨，南部則是多雲，山區有零星雨；不過到了下周三、四，擴大到各地有雨，北部雨很全面，幾乎每個地方都會下雨，中南部、東半部則是局部短暫雨。

陳伊秀說，下周五東北季風減弱，又恢復到中南部平地多雲到晴，天氣穩定轉偏熱。不過因為這個季節兩三天一波鋒面，下周六開始可能又會有一道鋒面。

氣溫方面，陳伊秀說，今明兩天北部高溫27度，中南部29到30度，東半部25度。下周一西半部因為偏南風更熱，都可以來到30到31度 ，東半部有因為比較沒下雨，高溫有27到28度。

陳伊秀說，下周二鋒面接近，北台灣高溫降到24度，中南部比較不受影響，還是有30到31度，台東、花蓮則是26到27度。

陳伊秀說，下周三全面下雨，北台灣高溫剩17到20度，中部23度，東半部23到24度，是有涼意的，持續到下周四，南台灣則比較不受影響，高溫還有27到28度。下周三晚上到下周四清晨是最冷時間點，北部低溫15到17度，中部16到17度，南部19到20度，東部19度。

陳伊秀說，下周五溫度又回復，南部高溫有30度，中部27度，北部26度，東半部25到26度。