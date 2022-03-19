壽星我最大！到這兩家和牛餐廳出示身分證 可享88折

壽星「好康」來了！築間餐飲集團旗下主打和牛吃到飽的「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」，即起壽星當日消費只要出示身分證或健保卡，就享88折（服務費1成另計），同桌最高折扺6人，一省逾千元，且一口氣可吃到日、美、澳等多款和牛肉品及超過百道料理。

集團表示，「有之和牛」及「本格和牛」兩大餐廳除可吃到飽，前者每人加價99元、後者每人加價39元，即享火烤兩吃，還有專屬桌邊服務。兩大品牌首次推出「壽星我最大」活動，舉行生日餐會最實惠。

築間指出，「有之和牛」提供12種湯底選擇，最推薦以當歸、川芎、白芍、熟地、粉光蔘鬚、甘草、等多種溫補藥材配方熬煮的「養生藥膳」；「本格和牛燒肉」有32種肉品無限吃到飽，日本和牛、澳洲和牛、美國和牛及M9+冷藏澳洲和牛4大品項可選。