疣胸琉璃蟻入侵竹市民宅 議員籲市府加緊防治工作

疣胸琉璃蟻由南部往北部擴散，新竹市郊區與校園近年時有所聞。有民代最近頻繁接獲民眾陳情受蟻害侵擾，琉璃蟻入侵住家「甚至咬人」，要求市府納入常態業務擬定年度防治計畫。竹市府產發處指出，正著手相關防治工作，並將採購防治藥劑發放。

疣胸琉璃蟻為台灣本土性蟻類，分布在海拔500至600公尺以下山麓之竹林、雜木林、荒廢地及農園等環境。原本多在中南部地區現跡，從2019年被發現首度擴散到新竹市，不僅會影響農作物採收，也會沿著管線、窗戶鑽入住家，居民不堪其擾。

市議員施乃如說，新竹市琉璃蟻多分布於高峰植物園、清大校園、十八尖山、新竹高中一帶，近期服務處頻繁接獲民眾陳情，推測氣候變遷讓疣胸琉璃蟻數量增加，居民無奈蟻巢濫生繁殖情形猖獗，尤其婚飛繁殖期間，更嚴重影響社區環境及民房衛生。

施乃如說，山區居民飽受蟻害束手無策，過往竹市防治疣胸琉璃蟻多是接獲民眾反映才發餌劑，但琉璃蟻侵擾在已經常態化，竹市府應化被動為主動，參酌高雄市等縣市經驗擬定年度防治計畫、添購誘蟲燈及餌劑等資材供居民使用，並加強教育宣導。

市府產業發展處處長許智堡說，疣胸琉璃蟻非屬農業害蟲，攻擊性低，因天氣漸熱疣胸琉璃蟻活動力漸增，市府近期零星接獲民眾通報，市府已著手進行相關防治工作並將採購防治藥劑發放，同時透過防治文宣，宣導疣胸琉璃蟻相關防治工作。

產發處也將找專家學者請益訂定防治計畫，同時呼籲居民加強居家及周邊環境整理，減少其可能藏匿的廢棄物，並移除廢棄竹竿、水管等其可藉以攀爬侵入住家的物品，可減少其棲息孳生機會，避免入侵滋擾。