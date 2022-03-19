快訊

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未登記工廠納管倒數申請案暴量 代辦不必證照參差不齊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府本周申請件數暴量共160件，申請案件資料大量堆集辦公桌。記者魯永明／攝影
未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府本周申請件數暴量共160件，申請案件資料大量堆集辦公桌。記者魯永明／攝影

未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府前年3月20日起積極輔導轄內未登記工廠申請納管，並在過年前針對確定或疑似未登記工廠全面發文通知，本周申請件數暴量共160件，目前納管率已達94.4%。

縣府經發處說，統計縣轄共有697間應納管的工廠，截至目前共受理658件納管申請案，納管率約94.4%，加計特定工廠、改善計畫等申請案，共收件974件，本周納管案件數暴增160件，申請案件資料大量堆集辦公桌，承辦人員忙碌，工作負擔大。

申辦登記除業者自辦，部分業者委託代辦業者，由於法令未規定代辦業者資格證照，有地政士、記帳士等兼營代辦，每件收費10至30萬元不等，據了解，因代辦業不必證照，參差不齊，有代辦業拿錢未辦好登記，涉及民事糾紛，公部門無法介入處理，經發處至今未接獲業者陳情。

縣府經發處呼籲還未登記工廠業者，配合中央「全面納管、就地輔導、合法經營」目標，下周一期限截止未申請，將配合經濟部政策，依工廠管理輔導法及中央公布時間，對未登記工廠逕為斷水斷電，請業者切勿心存僥倖，以免影響自身權益。

嘉義縣特定工廠發展協會理事長陳瑞霖說，在經濟部中部辦公室、縣府及協會輔導下，縣內原取得臨時工廠的業者（扣除中、高度汙染），已取得特定工廠登記，依法送件申請納管，呼籲還未登記業者把握最後法定期限機會，先申請送件，保障權益。

未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府本周申請件數暴量共160件，申請案件資料大量堆集辦公桌。記者魯永明／攝影
未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府本周申請件數暴量共160件，申請案件資料大量堆集辦公桌。記者魯永明／攝影
未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府本周申請件數暴量共160件。記者魯永明／攝影
未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府本周申請件數暴量共160件。記者魯永明／攝影

嘉義

延伸閱讀

民不與官鬥！蔡明忠兄弟送NCC屬意華視上52台

中市違章工廠 未登納管申請延長至21日

違章工廠納管登記將屆 中市輔導率近100%

工廠關閉、就業流失…普亭承認：西方經濟制裁重創俄國

相關新聞

影／缺蛋後雞肉恐也短缺？ 陳吉仲保證「供應沒問題」

繼雞蛋缺貨之後，如今受到美國禽流感疫情，及新冠疫情航運等影響，又傳出國肉雞肉也短缺？目前白肉雞產地價每公斤32元為史上最...

「柚花藝術節」今、明在台南麻豆 結合花香、各式藝文登場

「柚花藝術節」今、明2天在柚花小鎮台南麻豆登場。集結麻豆商圈、麻豆農會、在地柚農、柚花職人季團隊帶來「柚園野餐會」、「花...

竹市動物園食物森林收成囉 園方開課邀親子替動物加菜

新竹市立動物園食物森林收成，園方將辦「動物加菜啦」、「鋤禾日當午一日農夫」、「公民科學家生態調查員」3大主題活動，邀請大...

天氣濕熱分泌物變豆腐渣 當心陰道炎找上身

春分時節氣候潮濕悶熱，女性陰道感染黴菌患者也大增，可能出現類似豆腐渣狀分泌物、搔癢難耐，婦產科醫師王呈瑋除呼籲儘快就醫，...

68歲開朗阿公性情大變 就醫發現罹患巴金森氏症

花蓮68歲林姓阿公原本總是笑咪咪，近來經常面無表情，家人誤以為阿公有心事，就醫才發現罹患巴金森氏症。門諾醫院指出，長輩若...

「撲克臉」非臉臭 醫師提醒手抖面僵可能是巴金森氏症

巴金森氏症好發於中老年人，大部分人對於這個疾病的印象就是「手抖」，但動作變慢、臉部僵硬「撲克臉」、平衡感變差，也都是巴金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。