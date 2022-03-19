未登記工廠納管倒數申請案暴量 代辦不必證照參差不齊

未登記工廠納管期限原定今天截止，因周末假日各縣市政府不上班，截止期限延到下周一；嘉義縣政府前年3月20日起積極輔導轄內未登記工廠申請納管，並在過年前針對確定或疑似未登記工廠全面發文通知，本周申請件數暴量共160件，目前納管率已達94.4%。

縣府經發處說，統計縣轄共有697間應納管的工廠，截至目前共受理658件納管申請案，納管率約94.4%，加計特定工廠、改善計畫等申請案，共收件974件，本周納管案件數暴增160件，申請案件資料大量堆集辦公桌，承辦人員忙碌，工作負擔大。

申辦登記除業者自辦，部分業者委託代辦業者，由於法令未規定代辦業者資格證照，有地政士、記帳士等兼營代辦，每件收費10至30萬元不等，據了解，因代辦業不必證照，參差不齊，有代辦業拿錢未辦好登記，涉及民事糾紛，公部門無法介入處理，經發處至今未接獲業者陳情。

縣府經發處呼籲還未登記工廠業者，配合中央「全面納管、就地輔導、合法經營」目標，下周一期限截止未申請，將配合經濟部政策，依工廠管理輔導法及中央公布時間，對未登記工廠逕為斷水斷電，請業者切勿心存僥倖，以免影響自身權益。